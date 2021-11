Joe Biden porte un coup brutal à Xi Jinping en menaçant de boycotter les Jeux olympiques d’hiver | Monde | Nouvelles

Des journalistes ont demandé au président américain si les États-Unis envisageraient un boycott diplomatique des jeux, M. Biden a déclaré que c’était « quelque chose que nous envisageons ». Cette décision signifierait que les États-Unis n’enverraient pas de délégation officielle à la cérémonie d’ouverture des jeux en février prochain.

L’homme de 78 ans a fait l’intervention à la suite d’entretiens avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a également répondu aux questions sur l’événement sportif et a fait part de ses préoccupations concernant le bilan de la Chine en matière de droits de l’homme.

Elle a déclaré : « Il y a des domaines qui nous préoccupent : les violations des droits humains. Nous avons de sérieuses inquiétudes.

« Certainement, il existe une série de facteurs lorsque nous examinons ce que serait notre présence. »

La Chine a été condamnée par la communauté internationale pour son traitement présumé des musulmans ouïghours au Xinjiang.

Des groupes de défense des droits humains pensent que la Chine a détenu plus d’un million de Ouïghours dans des camps de rééducation, mais Pékin a nié tout acte répréhensible.

Le président Biden n’a pas le pouvoir d’autoriser un boycott à grande échelle des Jeux olympiques d’hiver – la décision appartient uniquement au Comité olympique et paralympique américain.

Les athlètes américains ont boycotté les Jeux olympiques d’été de 1980 à Moscou après l’invasion de l’Afghanistan par l’Union soviétique.

LIRE LA SUITE : Brexit LIVE : Boris terrifié par la « catastrophe de Noël »

Les deux dirigeants ont discuté de l’Afghanistan, des marchés mondiaux de l’énergie, du commerce, du climat, des questions militaires et de la pandémie de coronavirus.

Le président Biden a reconnu la nécessité pour les deux superpuissances mondiales d’éviter un conflit.

Il a déclaré : « Il me semble que notre responsabilité en tant que dirigeants de la Chine et des États-Unis est de veiller à ce que la concurrence entre nos pays ne dégénère pas en conflit, qu’elle soit intentionnelle ou non.

« Juste une compétition simple et directe. »

Jake Sullivan, conseiller américain à la sécurité nationale, a déclaré qu’ils étaient également d’accord pour examiner la possibilité de pourparlers sur le contrôle des armements.

M. Sullivan a déclaré que le président Biden et Xi Jinping » chercheront à entamer les discussions sur la stabilité stratégique « .

Il a ajouté : « Le président Biden a soulevé avec le président Xi la nécessité d’un ensemble de conversations sur la stabilité stratégique…

« Vous verrez à plusieurs niveaux une intensification de l’engagement pour s’assurer qu’il y a des garde-fous autour de cette compétition afin qu’elle ne dégénère pas en conflit. »