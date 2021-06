Joe Biden poursuit sa divagation incohérente après avoir été confus lors du sommet de l’UE | Monde | Nouvelles

Le président américain a participé mardi à un sommet à Bruxelles, où il a discuté de la fin d’un différend commercial entre le bloc et les États-Unis, ainsi que des menaces à la sécurité posées par la Russie. Lors d’une session ouverte aux médias, M. Biden s’est adressé à ses partenaires européens mais a soudainement semblé s’égarer et a commencé à divaguer de manière incohérente. Réalisant qu’il avait oublié de remercier ses principaux collaborateurs, il a déclaré: “Et euh, je l’ai déjà dit et je m’excuse pour le – Oh, je n’ai pas fait Jake Sullivan du département d’État…..

“Je laisse de côté beaucoup de gens ici, je m’excuse. Je vais avoir des ennuis.”

Le malaise de M. Biden s’est poursuivi alors qu’il luttait pour se remettre sur la bonne voie.

“Mais, de toute façon, nous y reviendrons”, a-t-il poursuivi

“Mais nous, vous savez… il y a beaucoup de choses, c’est-à-dire que ça arrive. J’avais l’habitude de toujours…”

Le sommet a abouti à un accord entre les deux parties pour suspendre les tarifs punitifs qui avaient été imposés sous l’administration Trump.

Donald Trump a imposé des droits de douane allant jusqu’à 7,5 milliards de dollars sur les importations européennes, après que l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a découvert en 2019 que Bruxelles avait illégalement soutenu Airbus avec des subventions.

Le président américain a quitté Bruxelles pour Genève, où il s’entretiendra mercredi avec Vladimir Poutine.

M. Biden a souligné qu’il recherchait une relation plus “prévisible et stable” avec la Russie.

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a également qualifié le sommet de « vital » pour œuvrer à « la stabilité stratégique afin que nous puissions progresser sur le contrôle des armements et d’autres domaines nucléaires ».

Cependant, la Maison Blanche et le Kremlin ont cherché à réduire les attentes de progrès significatifs réalisés lors du sommet.