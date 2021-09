Joe Biden présente un nouveau mandat sur les vaccins; voici ce que cela signifie pour les citoyens américains

Toutes les grandes entreprises du pays devraient assurer la vaccination de leurs travailleurs ou subir un test hebdomadaire de dépistage du coronavirus, a déclaré Biden.

Joe Biden, président des États-Unis, a mis au point de nouvelles exigences fédérales en matière de vaccin contre le covid-19 alors que les États-Unis luttent pour contenir la variante Delta du covid-19, qui est de nature hautement infectieuse. Ces exigences exigent la vaccination obligatoire des employés du gouvernement fédéral et des grandes entreprises du secteur privé. Le processus sera suivi d’une campagne de rappel contre la variante Delta, qui est également hautement transmissible en plus d’être hautement infectieuse. Biden a également mis l’accent sur le renforcement des exigences en matière de masques pour les voyages inter-États et dans les bâtiments fédéraux, soutenus par des tests COVID à domicile à moindre coût, entre autres. La campagne courte de rappel commencera vers le 20 septembre, après avoir obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration.

Qui sera touché ?

Le mandat s’appliquera à tous les employeurs de plus de 100 travailleurs. Toutes les grandes entreprises du pays devraient assurer la vaccination de leurs travailleurs ou subir un test hebdomadaire de dépistage du coronavirus, a déclaré Biden. De plus, les entreprises devront prévoir des congés payés pour se faire vacciner. Il en va de même pour le gouvernement fédéral, y compris ceux qui travaillent avec l’exécutif et en tant qu’entrepreneurs pour le gouvernement fédéral.

Les travailleurs associés aux établissements de santé qui ont reçu l’assurance-maladie fédérale devront également être entièrement vaccinés. Biden a exhorté les gouverneurs à rendre la vaccination obligatoire pour les employés du district scolaire également. Il a également annoncé que des tests COVID gratuits seront disponibles dans plus de 10 000 pharmacies. Les tests covid à domicile seront proposés chez Amazon, Walmart et Kroger et cela aussi à moindre coût.

Comment les gens réagissent-ils au nouveau mandat vaccinal ?

Le nouveau mandat sur les vaccins a reçu des réponses mitigées, de nombreux membres républicains qualifiant la décision de « inconstitutionnelle » et « anti-américaine ». Ils ont également déclaré qu’ils prévoyaient de poursuivre l’administration Biden. Tate Reeves, gouverneur républicain du Mississippi, a déclaré que le vaccin sauve des vies en soi et que cette décision est inconstitutionnelle et terrifiante. Reeves s’est ensuite rendu sur Twitter et a écrit qu’en tant qu’Américains, nous croyons en la liberté des tyrans.

Pendant ce temps, les entreprises, les associations de fabricants et les entreprises technologiques ont jusqu’à présent salué cette décision. Les dirigeants de l’association, en raison des mois de pertes et de perturbations économiques induites par la pandémie, ont déclaré qu’ils travailleraient à l’unisson avec le président pour aider à mettre en œuvre le mandat aux États-Unis.

