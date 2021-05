Joe Biden qualifié d ‘«anti-britannique» dans un sondage Boris Johnson a porté un coup aux négociations commerciales | Politique | Nouvelles

Antony Blinken, le secrétaire d’État américain, a provoqué un malaise parmi de nombreux Britanniques lorsqu’il a déclaré que la nouvelle administration adopterait une politique américaine d’abord, menée par Donald Trump. Et il a averti Londres que Washington ne signerait pas de pacte commercial à moins qu’il ne soit pleinement «conforme aux principes» du président démocrate Biden.

M. Blinken a également semblé se ranger du côté de l’Irlande et de l’UE au sens large lorsqu’il a déclaré: “Nous voulons nous assurer que, que ce soit avec le Royaume-Uni ou l’UE, que ce soit quelque chose que nous faisons, nous nous assurons que les énormes gains de l’Accord du Vendredi Saint sont maintenus et que le bien-être économique et politique de l’Irlande du Nord est pleinement pris en compte. “

Express.co.uk a mené un sondage exclusif demandant aux lecteurs si la Grande-Bretagne devait changer de cap à la lumière des derniers commentaires de M. Blinken.

Interrogé: “Boris Johnson devrait-il chercher ailleurs après le coup dur de l’accord commercial américain de Joe Biden?” 93 pour cent (8 842) ont dit oui et ont soutenu le premier ministre pour qu’il «se tourne vers d’autres pays» pour des accords.

Seulement six pour cent (531) des répondants ont dit non, tandis que 108 lecteurs (moins d’un pour cent) ont dit qu’ils ne savaient pas.

Dans les commentaires, de nombreux lecteurs ont déchiré la façon dont M. Biden traitait avec la Grande-Bretagne et ont aspiré à l’époque révolue de M. Trump.

Certaines personnes sont même allées jusqu’à suggérer que le nouveau président américain est “anti-britannique” et ont averti le Premier ministre d’être sur ses gardes.

Un homme a déclaré: “Biden est anti-britannique comme Obama.”

Un deuxième a écrit: “Se concentrer sur un accord de trop semble désespéré, après tout, nous avons voté le Brexit pour traiter avec le reste du monde.

Certains ont laissé entendre qu’il y aurait plus à gagner si le gouvernement tournait son attention vers le commerce avec d’autres pays.

Une personne a dit que “vous ne perdriez pas beaucoup d’amis américains si vous faisiez sauter Joe” parce que “ceux qui achètent réellement des Britanniques ont tendance à ne pas être les huards qui font tout le bruit”.

Ils ont dit que peu importe si un paquet commercial très attendu entre le Royaume-Uni et les États-Unis verrait le jour, Liz Truss, la secrétaire au commerce international, “devrait chercher ailleurs”.

Un autre a soutenu le plan, affirmant que même si les négociations commerciales entre Londres et Washington se poursuivent, la Grande-Bretagne doit se concentrer sur d’autres projets.

Un lecteur a déclaré “au vu des obstacles placés sur la voie d’un commerce par les négociateurs américains, les priorités du Royaume-Uni doivent être ailleurs” et a appelé l’UE pour illustrer leur propos.

Ils ont dit que si le Royaume-Uni devenait trop dépendant du commerce post-Brexit avec les Américains, il finirait par rater des opportunités avec d’autres pays prospères.

Le lecteur a expliqué: «Le dicton de ne jamais mettre tous vos œufs dans le même panier n’a jamais été aussi approprié dans ce cas.

«C’est aussi un outil clé de la politique de l’UE, où les pays deviennent totalement dépendants du bloc, il est très difficile de sortir.

“L’intimidation et les menaces sont ensuite distribuées pour garder les pays en ligne. Apprenez de nos erreurs et répartissez le risque en conséquence.”

Et encore un autre opposant à un partenariat avec les États-Unis a déclaré que M. Biden pourrait “conserver ses accords commerciaux et pendant qu’il y est, il peut faire sortir tous ses armes nucléaires / personnel militaire de notre pays!”

Le sondage s’est déroulé de 14h40 le vendredi 7 mai à 9h le samedi 8 mai sur Express.co.uk avec un total de 9481 personnes.