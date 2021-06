Joe Biden qualifié de “dépassé” avec Vladimir Poutine après le sommet | Monde | Nouvelles

in

Écrivant dans le Telegraph, M. Gardiner a déclaré que M. Biden suivait la “doctrine terne de “mener par derrière” de son prédécesseur Barack Obama”.

Il a ensuite déclaré que M. Biden avait accepté le sommet “était une erreur”, sans “avantage concevable” pour les États-Unis.

L’ancien assistant a écrit : « Poutine n’est pas un pragmatique comme Mikhaïl Gorbatchev, le chef de la guerre froide qui a travaillé avec Ronald Reagan et Margaret Thatcher pour mettre fin à l’empire soviétique.

“C’est un tueur de sang-froid, formé à l’état d’esprit meurtrier et intransigeant du KGB, et il n’aurait jamais dû se voir accorder une rencontre avec le président américain tant qu’il y a encore des troupes russes en Géorgie et en Ukraine.”