Joe Biden réduit ses plans de soins de santé à plus d’Obamacare, pas à une option publique. Voici pourquoi.

Alors que Joe Biden se rapprochait de la nomination du Parti démocrate, seul Bernie Sanders se présentant toujours contre lui, une partie de son argumentaire était qu’il savait comment il paierait ses propositions.

Le plan Medicare-for-all de 32 billions de dollars à payeur unique de Bernie? Irréaliste et inabordable. Le plan de 800 milliards de dollars de Biden pour créer une nouvelle option d’assurance publique et s’appuyer sur Obamacare? Joe l’a couvert.

«Le fait est que tout ce que j’appelle, je paie», a déclaré Biden lors de son dernier débat avec Sanders le 15 mars 2020.

Mais dans la pratique, un plan de 800 milliards de dollars peut être presque aussi intimidant politiquement qu’un plan de 32 billions de dollars.

«C’est toujours un ascenseur monumental», m’a dit Kim Monk, qui suit le Congrès pour les clients d’investissement chez Capital Alpha Partners.

Et cela oblige Biden à viser encore plus bas.

À l’heure actuelle, dans son projet de plan américain pour les familles, Biden demande au Congrès 200 milliards de dollars pour étendre les subventions de l’Affordable Care Act pour les primes d’assurance maladie. L’expansion a déjà passé dans le plan de sauvetage américain mais expire au bout de deux ans; la nouvelle proposition les rendrait permanents. L’option publique est introuvable.

Pendant ce temps, le plan de paiement que Biden a proposé pendant sa campagne et dans son débat avec Sanders – une augmentation de l’impôt sur les plus-values ​​- sera probablement utilisé pour payer d’autres parties de l’agenda de Biden, tandis qu’une proposition d’épargne de 450 milliards de dollars, favorisée par la plupart des démocrates en Le Congrès, qui permettrait à Medicare de négocier directement les prix des médicaments avec les sociétés pharmaceutiques, a également été exclu du plan des familles. Les démocrates du Congrès ont exhorté Biden à inclure l’idée du prix des médicaments et à utiliser les économies pour payer des extensions de couverture, telles que l’abaissement de l’âge d’admissibilité à Medicare.

Il est difficile de ne pas voir l’un comme lié à l’autre. Les plans de Biden pour étendre la couverture santé – une éligibilité antérieure à Medicare, une option publique – étaient modestes par rapport à ceux de Sanders. Mais leur sort, même si Biden propose des milliards d’autres nouvelles dépenses, montre que les programmes de soins de santé doivent encore passer un test difficile: ils doivent au moins partiellement se payer eux-mêmes.

Pendant des décennies, la norme a été que lorsque le Congrès veut adopter une nouvelle extension de la couverture sanitaire, il trouvera l’argent pour payer au moins une partie de cette expansion du secteur des soins de santé, que ce soit sous la forme de nouvelles taxes ou de réductions de dépenses. . Les soins de santé financent les soins de santé.

Mais cela crée un énorme problème politique: l’industrie des soins de santé peut bloquer les nouvelles réformes non pas en s’opposant aux réformes elles-mêmes, mais en faisant campagne contre les réductions ou les impôts utilisés pour les payer. Les médecins, les hôpitaux et les sociétés de soins de santé conservent une grande influence au Congrès; chaque district du Congrès a un hôpital, comme le soulignent volontiers les lobbyistes.

Ainsi, alors même que leurs ambitions en matière de soins de santé grandissent, comme le montre l’adhésion de Biden à l’option publique, les démocrates se retrouvent pris dans ce piège.

Les propositions de soins de santé de Biden coûtent toujours beaucoup d’argent – et cet argent doit venir de quelque part

Personne ne sait avec certitude pourquoi Biden a abandonné la proposition de négociations sur l’assurance-maladie du plan américain pour les familles, alors même qu’il a appelé les législateurs à l’adopter cette année sur une base bipartisane – une perspective improbable – lors de sa première allocution au Congrès. Les rapports ont été circonspects.

Mais nous savons que l’industrie pharmaceutique a un énorme trésor de guerre, rempli chaque année par les cotisations des membres, et a promis de le déployer si une réforme majeure des prix des médicaments commençait à passer par le Congrès. Les fabricants de médicaments bénéficient également de leur meilleure approbation publique depuis des années après avoir livré les vaccins Covid-19 en un temps record.

«Pourquoi s’attaquer à l’industrie même qui est fondamentalement notre bouée de sauvetage pour sortir de la pandémie?» Dit Monk.

Voici comment le piège se referme: lorsque les soins de santé doivent payer pour les soins de santé, l’industrie des soins de santé doit prendre un coup pour couvrir plus de gens. C’est quelque chose que l’immense appareil de lobbying de l’industrie veut généralement arrêter, et compte tenu de son influence dans les couloirs du Congrès et à la Maison Blanche, cela peut faire du plan de soins de santé de n’importe qui – qu’il coûte 800 ou 32 billions de dollars – un non-démarreur.

Biden a évité ce problème avec l’expansion initiale de deux ans des subventions ACA dans le plan de sauvetage américain en ne payant généralement pas pour cela. Mais même en cette ère de déficits colombes, les 200 milliards de dollars nécessaires pour que cette expansion, ou toute autre expansion majeure des soins de santé, devienne permanente, devraient être payés. Cela pose un problème politique énorme, même pour les propositions plus modestes de Biden (par rapport aux propositions de Sanders).

«Il a été assez facile de convaincre le secteur de la santé de participer à une augmentation temporaire de l’aide aux primes ACA sans aucune compensation budgétaire pour la payer, comme ce fut le cas dans le plan de sauvetage américain», a déclaré Larry Levitt, vice-président exécutif de la famille Kaiser Fondation. Levitt a qualifié les dispositions de santé de ce projet de loi de «tous gagnants, pas de perdants».

«Dès qu’il y a une pression pour payer pour l’amélioration des soins de santé», a-t-il poursuivi, «cela devient un jeu à somme nulle avec des perdants aussi bien que des gagnants.»

Si les démocrates envisagent sérieusement d’étendre les programmes publics, ils ne peuvent pas compter sur l’industrie de la santé comme alliée

L’industrie des soins de santé peut être persuadée que le compromis en vaut la peine. C’est arrivé avant.

L’idéal platonique de ce cadre est l’ACA elle-même, la loi de 2010 que Biden dit qu’il veut développer avec cette expansion des subventions et (éventuellement) une option publique. Environ 80% de l’ACA ont été couverts par des réductions de dépenses (pour les paiements de Medicare aux fournisseurs, par exemple) ou de nouvelles taxes (divers nouveaux prélèvements sur les assurances pharmaceutiques et santé et les dispositifs médicaux) ciblées sur l’industrie.

L’industrie a adhéré à la loi et ne s’est pas opposée à son adoption. Il a fallu l’accord qui est au cœur de cette tradition de longue date: l’extension de la couverture signifierait plus de clients payants. Cela pourrait nécessiter une réduction des taux de paiement ou de nouvelles taxes, mais cela compenserait avec plus de volume. Et, comme il s’est avéré, plus de 20 millions de personnes étaient couvertes par la loi.

Mais l’industrie n’est peut-être pas disposée à conclure le même genre de marché avec Biden parce que ses propositions n’ont pas le même attrait. L’expansion de Medicare est combattue par de nombreux hôpitaux et médecins – Medicare paie des tarifs inférieurs à ceux des assureurs privés; plus de personnes sous Medicare signifie moins de remboursement pour elles.

L’industrie s’oppose à l’option publique, qui fixerait vraisemblablement des taux inférieurs à ceux de l’assurance privée afin de pouvoir facturer des primes moins chères, pour la même raison. Étant donné que plus de la moitié des non-assurés américains sont déjà éligibles à Medicaid ou à l’ACA, l’option publique est moins un moyen d’étendre la couverture qu’un moyen de réduire les coûts des soins de santé. Et c’est exactement pourquoi l’industrie des soins de santé lutterait farouchement pour l’arrêter.

L’administration Biden peut toujours, et a pris des mesures pour étendre la couverture sanitaire. Quatre millions de personnes supplémentaires sont éligibles aux subventions de l’ACA depuis que Biden a signé le plan de sauvetage américain. Près d’un million de personnes ont souscrit à une assurance au cours d’une période d’inscription ouverte spéciale que Biden a commencé peu de temps après son entrée en fonction.

L’administration est également liée par les règles et la politique du Sénat. Une option publique peut ne pas être autorisée en vertu des règles de «réconciliation budgétaire» qui permettaient aux démocrates de proposer une législation sans aucun vote républicain. Certains démocrates du Sénat modérés peuvent être moins enthousiastes à propos de l’option publique ou même d’une expansion de Medicare que certains de leurs pairs qui sont plus progressistes.

Mais l’Amérique a toujours le taux de non-assurance le plus élevé du monde développé et les coûts de soins de santé les plus élevés. Tant que l’industrie des soins de santé exercera un droit de veto sur tout plan qui réduirait ses profits pour régler ces problèmes, peu de choses changeront.

Les démocrates devront trouver un moyen d’échapper à ce piège.