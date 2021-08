Joe Biden répondra-t-il maintenant aux questions sur l’Afghanistan ou son micro sera-t-il à nouveau coupé ? – RedState ⋆ 10z viral

Bien qu’à ce stade précoce nous n’ayons pas de chiffres confirmés sur les blessures et les décès de soldats américains et de civils (américains et afghans) à la suite des deux attaques terroristes qui se sont produites aujourd’hui à Kaboul, en Afghanistan, selon toute probabilité, les chiffres sont élevés si ce nous voyons d’horribles reportages vidéo publiés sur les réseaux sociaux sont des indicateurs fiables.

Alors que la sagesse (ou l’absence de celle-ci) de l’approche de la politique étrangère américaine (passée et présente) concernant l’Afghanistan est déjà débattue et continuera de l’être dans les semaines, les mois et les années à venir, ce qui ne devrait pas du tout être débattu maintenant, peu importe de quel côté de l’allée on s’assoit, le président Joe Biden a été en grande partie un “leader” AWOL alors que cette catastrophe s’est déroulée au cours des deux dernières semaines, s’aggravant de jour en jour avec de nouvelles informations sur la façon dont les talibans gouvernent avec un fer à repasser poing tout en se moquant de l’Amérique chaque fois qu’ils en ont l’occasion.

L’embarras qui a été la réponse de l’administration Biden à la crise afghane n’a peut-être jamais été aussi évident que mercredi, l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki se trouvant dans la position embarrassante de devoir “transmettre” le message que Biden aurait dû livrer hier, mais ne l’a pas fait parce que ses gestionnaires ont coupé son micro dans l’espoir que la plaisanterie idiote et sourde qu’il avait à la question d’un journaliste (que Biden était censé ignorer selon la norme) sur les Américains bloqués en Afghanistan ne serait pas entendue. Malheureusement pour l’équipe Biden, le journaliste de NBC News Pete Alexander a entendu la “réponse” et l’a rapportée :

J’ai demandé au président Biden ce qu’il ferait si les Américains étaient toujours en Afghanistan après la date limite du 31 août.

Sa réponse : « Vous serez la première personne que j’appellerai.

N'a pris aucune question.

24 heures plus tard, et avec le sang américain et afghan versé lors des attentats suicides de ce matin, voici comment les choses se présentent à la Maison Blanche en ce moment :

WH met à jour : « Le président a rencontré son équipe de sécurité nationale ce matin, y compris le secrétaire Blinken, le secrétaire Austin, le président Milley et les commandants sur le terrain. Il continuera d’être informé des mises à jour sur l’évolution de la situation tout au long de la journée. » – Eli Stokols (@EliStokols) 26 août 2021

Le point de presse avec @PressSec à midi est retardé, tout comme la réunion @POTUS avec le Premier ministre israélien. On dirait que la réunion virtuelle avec les gouverneurs est maintenant désactivée. Briefing Covid-19 déjà annulé. – Eli Stokols (@EliStokols) 26 août 2021

Ainsi, le président est informé, les réunions sont annulées / reportées et Psaki est mis à jour et reçoit des points de discussion qui ne vieilliront sans doute pas bien dans les prochains jours.

Mais toujours pas de mot sur deux choses :

1) Le président des États-Unis, qui est également le commandant en chef de l’armée américaine, s’adressera-t-il aujourd’hui au peuple américain sur ce qui s’est passé ?

2) Répondra-t-il enfin, enfin, aux questions des journalistes sur l’Afghanistan ?

À mon avis, s’il n’a pas l’intention de répondre aux questions (et d’arriver À TEMPS pour le faire), il ne devrait même pas prendre la peine de parler à la nation à ce sujet, car il a déjà prononcé des discours écrits lus sur un prompteur sur l’Afghanistan, et avec chacun, l’image de lui quittant la tribune sans répondre à une seule question s’est gravée dans l’esprit de beaucoup d’ici et d’ailleurs, symbole d’un président qui n’a pas le contrôle de la situation et qui ne l’a peut-être jamais.

Comme je l’ai déjà dit, les dirigeants dirigent, tandis que les partisans ne font que prononcer des discours et espèrent que les gens ne remarquent pas la gravité de leur incompétence. Que Biden ne soit pas un leader est quelque chose que nous savons depuis des décennies. C’est quelque chose qu’il a peaufiné tout au long de sa carrière au Sénat et pendant son mandat de vice-président du président Obama. Malheureusement, cela se joue non seulement pour ce pays mais pour le monde entier à un moment crucial de l’histoire de l’Amérique.

Nous n’avons plus besoin de l’intervention de Jen Psaki, ni de plus de discours, Monsieur le Président. Nous avons besoin de réponses. Allez-vous enfin répondre des actes de votre administration ou continuerez-vous à courir et à vous cacher pendant que nos ennemis et alliés regardent ? Le choix vous appartient. Pour ces alambics bloqués en Afghanistan et leurs familles inquiètes, je prie Dieu que le choix que vous faites soit le bon.

