Joe Biden reproche à Boris d’avoir « enflammé » les tensions en Irlande du Nord alors que le président atterrit au Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Le président américain est arrivé mercredi au Royaume-Uni pour sa première visite à l’étranger depuis son entrée en fonction. Le conseiller à la sécurité nationale de M. Biden, Jake Sullivan, a averti que le président avait des inquiétudes “très profondes” concernant les tensions frontalières du Brexit avec l’Irlande du Nord.

Le Royaume-Uni et l’UE ont eu des discussions hostiles sur les contrôles des marchandises entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Le différend surnommé les «guerres de la saucisse» s’est intensifié mercredi après la fin des négociations entre la Grande-Bretagne et le bloc sans accord.

Dans le cadre du protocole d’Irlande du Nord, des contrôles ont déjà lieu sur les marchandises britanniques à destination de l’Irlande du Nord, ce qui a causé des perturbations dans l’approvisionnement alimentaire et les livraisons en ligne.

Des pourparlers entre la Grande-Bretagne et l’UE ont eu lieu pour décider si le Royaume-Uni devrait retarder les protocoles qui impliqueraient des inspections douanières des viandes réfrigérées transférées du Royaume-Uni vers l’Irlande du Nord.

Selon le Times, M. Biden a ordonné aux responsables américains de réprimander diplomatiquement le Premier ministre pour avoir mis en danger le processus de paix en Irlande du Nord à propos du Brexit.

Le plus haut diplomate américain en Grande-Bretagne, Yael Lempert, a accusé le gouvernement d'”attiser” les tensions en Irlande et en Europe en raison de son opposition aux contrôles dans les ports de la province, selon le rapport du Times.

Il a déclaré que le diplomate américain avait exhorté Lord Frost à se mettre d’accord sur un règlement négocié même si cela impliquait des “compromis impopulaires”.

Un mémo du gouvernement de la réunion a ajouté: “Lempert a laissé entendre que le Royaume-Uni avait enflammé la rhétorique, en demandant si nous allions garder cela” cool “.”

Le diplomate américain a également suggéré que si la Grande-Bretagne acceptait de suivre les règles agroalimentaires de l’UE pour réduire les contrôles, M. Biden s’assurerait que cela “n’affecterait pas négativement les chances de parvenir à un accord de libre-échange entre les États-Unis et le Royaume-Uni”.

La publication a ajouté que Lord Frost a rejeté les recommandations et a suggéré que le président devrait dire au bloc de poursuivre une approche « moins puriste » pour la mise en œuvre du protocole.

Les syndicalistes s’opposent fermement aux contrôles sur les marchandises car ils ne veulent pas que l’Irlande du Nord soit traitée différemment du reste du Royaume-Uni.

Le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, M. Sullivan, a déclaré que le succès ou l’échec du protocole était “essentiel pour garantir la protection de l’esprit, de la promesse et de l’avenir de l’accord du Vendredi saint”.

Il a exhorté la Grande-Bretagne et l’UE à « régler les détails » et à « trouver un moyen de procéder qui fonctionne pour les deux ».

M. Sullivan a ajouté que ce sera le “message que le président Biden enverra” au sommet du G7.