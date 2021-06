Joe Biden “ressemble à un cerf dans les phares” en conflit avec les évêques catholiques | Monde | Nouvelles

in

Joe Biden interrogé sur la « rupture » avec l’Église catholique

Jeudi, un groupe de dirigeants de l’Église à la Conférence des évêques catholiques des États-Unis a voté pour rédiger un « document formel » sur la question de savoir si les politiciens qui militent contre la doctrine catholique pourraient recevoir la communion pendant la messe. La décision a été adoptée par 168 à 55, avec six abstentions.

Les catholiques croient que recevoir du pain et du vin à la messe pendant la communion revient à recevoir le corps et le sang de Jésus-Christ.

Cependant, de nombreux catholiques ont exprimé leur inquiétude quant à savoir si M. Biden devrait être autorisé à recevoir la communion.

M. Biden, qui assiste régulièrement au service religieux, est le deuxième président catholique élu après John F Kennedy.

Il pourrait être la première personne à se voir refuser la communion par l’Église suite à son soutien au droit à l’avortement.

Lors d’une conférence de presse, le président des États-Unis a été interrogé sur la démarche de l’Église envers lui qui n’aurait pas permis la communion.

Il a répondu: “C’est une affaire privée et je ne pense pas que cela va se produire.”

Cependant, le président américain a été accusé de ressembler “à un cerf dans les phares”.

Benny Johnson, l’hôte du Benny Report, a tweeté : ” Biden ressemblait à un cerf dans les phares à l’instant alors qu’un journaliste lui demandait ce qu’il pensait des évêques catholiques américains qui prenaient des mesures pour le réprimander en raison de ses actions contradictoires sur les avortements. “

La question controversée de savoir si les politiciens en faveur de l’avortement pourraient assister à la messe fait face à la réaction des membres de l’Église.

Le cardinal Blase Cupich, archevêque de Chicago, a averti que la plupart des prêtres seraient “perplexes d’entendre que les évêques veulent maintenant parler d’exclusion des gens à un moment où le véritable défi qui les attend est d’accueillir les gens dans la pratique régulière de la foi et de reconstruire leurs communautés “.

Cependant, l’évêque Kevin Roades, de Fort Wayne-South Bend – qui a proposé la motion – a déclaré: “Nous ne ciblions pas des individus en particulier ou nous ne nous limitions pas à un problème, mais je pense que nous devons accepter le [Church’s] discipline que ceux qui persistent obstinément dans un péché grave ne doivent pas être admis à la Sainte Communion.”

Le cardinal Luis Ladaria – le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le chien de garde théologique du Vatican – a appelé à un report du débat.

Écrivant à la conférence, il a déclaré qu’il serait « trompeur » de suggérer que l’avortement et l’euthanasie étaient « les seules questions graves de l’enseignement moral et social catholique qui exigent le plus haut niveau de responsabilité de la part des catholiques ».

L’évêque Donald Hying de Madison, Wisconsin, qui a soutenu la rédaction du document, a déclaré: “Presque quotidiennement, je parle avec des gens, des catholiques… qui sont confus par le fait que nous avons un président qui professe un catholicisme fervent et pourtant avance le pro le plus radical -agenda de l’avortement dans notre histoire.”

Catholics for Choice, un groupe de défense des droits à l’avortement, a déclaré qu’il était attristé par la décision de l’Église affirmant que les évêques agissaient « cruels » plutôt que « comme le Christ ».

Jamie Manson, président du groupe, a déclaré : « Dans un pays et une église déjà déchirés par des tensions et des divisions, les évêques ont aujourd’hui choisi d’être partisans plutôt que pastoraux, cruels plutôt que christiques.

En 2019, un prêtre d’une église catholique de Caroline du Sud a refusé la sainte communion à Biden en raison de sa position sur l’avortement.

M. Biden pense personnellement que la vie commence à la conception, mais il reconnaît que les autres personnes ne partagent pas son point de vue.

Il a déclaré en 2015 : “Ce que je ne suis pas prêt à faire, c’est imposer aux autres un point de vue précis qui découle de ma foi.”

M. Biden a levé les restrictions sur le financement fédéral de la recherche impliquant des tissus fœtaux humains, a abrogé une politique de Donald Trump interdisant aux organisations qui réfèrent les femmes pour des avortements de recevoir des subventions fédérales.

Dans une enquête menée par le Pew Research Center en mars, plus des deux tiers des catholiques américains ont déclaré que les opinions de M. Biden sur l’avortement ne devraient pas l’empêcher de recevoir la communion.

Lors des élections américaines de l’année dernière, 51 % des catholiques américains ont voté en faveur de M. Biden et 47 % ont voté pour M. Trump.