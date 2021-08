Joe Biden revient à Camp David après des remarques et des manifestations en Afghanistan .

Le président Joe Biden est retourné à Camp David après avoir prononcé une allocution sur l’Afghanistan à la Maison Blanche, où les manifestants ont crié : ” Biden, vous nous avez trahis ” (Photos : ./REX)

Le président Joe Biden est retourné à la retraite présidentielle de Camp David après avoir prononcé des remarques sur l’effondrement de l’Afghanistan et ignoré les questions des journalistes. Le président est parti lundi après-midi après avoir passé seulement quelques heures à la Maison Blanche, où des manifestants plus tôt dans la journée ont crié: ” Biden, vous nous avez trahis “.

Les milliers de manifestants qui se sont rassemblés devant la Maison Blanche pour dénoncer les talibans ont agité des drapeaux afghans tout en accusant Biden de trahison, selon The Sun. Certains manifestants se sont allongés sur le sol et ont supplié le gouvernement d’« évacuer les Afghans maintenant ».

Les critiques de Biden disent que sa décision de retirer toutes les troupes américaines d’Afghanistan a anéanti 20 ans de travail, nui à la crédibilité des États-Unis et créé la possibilité d’une crise humanitaire.

Certains ont également critiqué le président pour avoir passé le week-end à Camp David pendant des vacances apparentes à l’abri des regards du public alors que les talibans prenaient le contrôle de l’Afghanistan.

Le président Joe Biden est rentré à Washington, DC, lundi après-midi après avoir passé le week-end à Camp David (Photo: EPA)



Le président Joe Biden a prononcé lundi après-midi une allocution sur l’aggravation de la crise en Afghanistan depuis la salle est de la Maison Blanche (Photo: .)

Bien qu’il soit retourné à la Maison Blanche lundi après-midi pour défendre sa décision de retirer des troupes et de mettre fin à la guerre de 20 ans, Biden a tourné le dos aux journalistes après avoir terminé son discours. Il est parti sans répondre à aucune de leurs questions.

Selon le programme public de Biden, il a quitté la Maison Blanche et est revenu à Camp David en fin d’après-midi. Alors que Biden restait à la retraite, à l’abri des médias, ses détracteurs ont sauté sur l’occasion pour exprimer leur désapprobation de ses actions.

Le représentant républicain Jim Jordan de l’Ohio s’est adressé à Twitter pour décomposer la situation : « L’Amérique est en crise. L’Afghanistan est dans le chaos. Pourquoi Joe Biden est-il en vacances ? »

D’autres responsables républicains ont exprimé leurs sentiments, notamment le sénateur Tom Cotton de l’Arkansas, qui a demandé pourquoi Biden se « cachait ».

Des manifestants défilent en faveur de l’Afghanistan et contre les talibans devant la Maison Blanche (Photo: .)



Le président Joe Biden est retourné à Camp David après avoir prononcé un discours sur l’Afghanistan à la Maison Blanche (Photo: CNP)

Le représentant républicain Jim Banks de l’Indiana a déclaré: ” Lors de la conférence téléphonique d’information pour les membres du Congrès avec les responsables de Biden. Il est clair que l’administration Biden a été prise au dépourvu, n’a pas anticipé cette catastrophe et le président se cache et dort au volant.

L’ancien président Donald Trump a également critiqué la décision de Biden, l’accusant de ” faiblesse, incompétence et incohérence stratégique totale “.

Au cours de son discours, Biden a doublé son annonce d’avril de retirer ses troupes, déclarant: “Je soutiens fermement ma décision”.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();