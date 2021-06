Joe Biden risque d’échouer à deux étapes importantes de Covid alors que les taux de vaccination aux États-Unis diminuent | Monde | Nouvelles

Le président américain a fixé deux objectifs plus tôt cette année – il voulait que 70% du pays aient un vaccin contre le Covid avant le 4 juillet et voulait expédier 80 millions de doses dans le monde d’ici la fin juin.

Au moment de la rédaction, 54% des États-Unis ont reçu au moins une injection du vaccin COVID-19 tandis que 46% de la population est entièrement vaccinée.

Selon Our World In Data, les États-Unis ont administré dimanche 177 088 290 premières doses et 149 667 646 secondes de vaccin contre le coronavirus.

Mais les taux de vaccination ont considérablement ralenti, les Centers of Disease Control and Prevention (CDC) signalant 848 611 injections préliminaires administrées lundi.

Le New York Times a averti que si le taux de vaccination reste aux niveaux actuels, seuls 67% des adultes auront reçu au moins une dose de vaccin d’ici le 4 juillet.

L’attachée de presse Jen Psaki a insisté sur le fait que les États-Unis faisaient des progrès « énormes » dans le déploiement de leur vaccin, mais a blâmé les jeunes pour la faible utilisation.

Elle a déclaré lundi lors d’un point de presse : « Tout d’abord, permettez-moi de dire que nous avons fait d’énormes progrès dans nos efforts de vaccination à ce jour.

« En creusant dans les données, nous savons que ce que nous constatons est un taux plus faible chez les jeunes.

“C’est particulièrement préoccupant avec la variante Delta qui est en augmentation telle qu’elle est, qui ne fait pas de discrimination selon l’âge, ce qui pourrait encore causer la mort, une maladie grave.”

Lundi, la Maison Blanche a détaillé les plans de distribution des 55 premiers millions de jabs Covid à envoyer à l’étranger sur les 80 millions promis.

Selon une fiche d’information de la Maison Blanche, environ 41 millions de doses de vaccins seront partagées via COVAX dont 14 millions pour l’Amérique latine, 16 millions pour l’Asie et 10 millions pour l’Afrique.

Les 14 millions restants seront « partagés avec les priorités régionales et d’autres bénéficiaires » comme la Colombie.

La Maison Blanche a déclaré dans un communiqué : « Le partage de millions de vaccins américains avec d’autres pays signale un engagement majeur du gouvernement américain.

« Tout comme nous l’avons fait dans notre réponse nationale, nous agirons aussi rapidement que possible, tout en respectant les exigences réglementaires et juridiques des États-Unis et du pays hôte, pour faciliter le transport sûr et sécurisé des vaccins à travers les frontières internationales. »

Mais jusqu’à présent, moins de 10 millions des doses promises ont été livrées, le gouvernement américain ayant précédemment déclaré qu’il « allouerait » les 80 millions d’ici la fin juin.

Les responsables de la Maison Blanche ont admis que M. Biden ne respecterait pas son engagement en raison d’obstacles réglementaires et autres, selon l’AP.

Mme Psaki a minimisé le retard et a imputé les défis logistiques au retard dans l’obtention des doses de vaccin à l’étranger, notamment les douanes, les barrières linguistiques et les problèmes d’expédition.

Elle a déclaré : « Ce que nous avons trouvé être le plus grand défi n’est pas réellement l’approvisionnement.

« Nous avons beaucoup de doses à partager avec le monde, mais il s’agit d’un défi logistique herculéen et nous l’avons vu lorsque nous avons commencé à mettre en œuvre.

« Lorsque nous travaillons avec des pays, nous devons nous assurer que les informations sur la sécurité et la réglementation sont partagées…

« Parfois, ce sont même des barrières linguistiques qui surviennent alors que nous nous efforçons de distribuer ces doses dans les pays. »

Cela survient alors que M. Biden, le vice-président Kamala Harris et la première dame, le Dr Jill Biden, ont tous visité des centres de vaccination pour stimuler l’adoption.

Lundi, les États-Unis ont enregistré 3 892 autres cas et 83 décès, selon l’Université Johns Hopkins.

Au total, le pays a enregistré 33 552 686 cas et 602 047 décès.