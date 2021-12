Joe Biden salue Poutine après avoir oublié d’allumer le micro lors d’un face-à-face « embarrassant » | Monde | Nouvelles

Les pourparlers virtuels entre Joe Biden et Vladimir Poutine sur l’Ukraine se sont terminés mardi après deux heures et cinq minutes, a rapporté l’agence de presse russe RIA. Les deux dirigeants cherchaient à désamorcer les tensions au milieu des craintes occidentales que Moscou soit sur le point d’envahir son voisin du sud, ce que la Russie nie. Mais une étrange interaction vidéo entre les deux dirigeants a fait commenter de nombreuses personnes sur Twitter.

Le président Biden a fait signe à Poutine alors que son micro était coupé alors que le dirigeant russe a répondu avec une vague maladroite.

Mike a écrit sur Twitter : « Poutine doit penser ‘quel idiot’. »

Blanche a ajouté: « C’est embarrassant. »

Tandis que Sonu se précipitait à la défense de M. Biden. Elle a dit: « Et alors? Cela peut arriver à n’importe qui. »

M. Biden a déclaré à Poutine qu’il espérait que leur prochaine réunion serait en personne.

La Maison Blanche a publié une déclaration disant que les pourparlers avaient commencé, mais n’a affiché aucun visuel de la « salle de situation » sécurisée où se trouvait Biden.

Le Kremlin a déclaré qu’il espérait que les deux dirigeants pourraient tenir un sommet en personne pour discuter de ce qu’il a décrit comme l’état lamentable des relations américano-russes, qui sont au plus bas depuis la fin de la guerre froide.

Des responsables américains ont déclaré avant la vidéoconférence que Biden dirait à Poutine que la Russie et ses banques pourraient être frappées des sanctions économiques les plus sévères à ce jour si elles attaquaient l’Ukraine.

Ils ont déclaré que les sanctions, qui, selon une source, pourraient viser les plus grandes banques russes et la capacité de Moscou à convertir les roubles en dollars et autres devises, étaient conçues pour dissuader Poutine d’utiliser des dizaines de milliers de soldats massés près de la frontière ukrainienne pour attaquer son voisin du sud.

Le Kremlin, qui a déclaré avant la réunion de mardi qu’il ne s’attendait à aucune percée, a nié avoir l’intention d’attaquer l’Ukraine et a déclaré que la position de ses troupes était défensive.

Mais Moscou a exprimé sa vexation croissante face à l’aide militaire occidentale à l’Ukraine, une ancienne république soviétique qui s’est inclinée vers l’Occident depuis qu’une révolte populaire a renversé un président pro-russe en 2014, et ce qu’elle appelle l’expansion rampante de l’OTAN.

Moscou a également remis en question les intentions ukrainiennes et a déclaré vouloir des garanties que Kiev n’utilisera pas la force pour tenter de reprendre le territoire perdu en 2014 aux mains des séparatistes soutenus par la Russie, un scénario que l’Ukraine a exclu.

« Nous recherchons de bonnes relations prévisibles avec les États-Unis. La Russie n’a jamais eu l’intention d’attaquer qui que ce soit, mais nous avons nos inquiétudes et nous avons nos lignes rouges », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Les dirigeants britanniques, américains, français, allemands et italiens tiendront un appel à 18h00 GMT à la suite des pourparlers Biden-Poutine, ont annoncé la Maison Blanche et le bureau du Premier ministre britannique Boris Johnson.

Les mêmes alliés se sont exprimés lundi et « ont convenu de rester en contact étroit sur une approche coordonnée et globale en réponse au renforcement militaire de la Russie aux frontières de l’Ukraine », a déclaré la Maison Blanche.

Appelant tout le monde à garder « la tête froide », Peskov a déclaré qu’il était vital que Poutine et Biden s’expriment compte tenu de ce qu’il a appelé l’extraordinaire escalade des tensions en Europe.