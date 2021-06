Joe Biden salue une “percée majeure” dans la bataille commerciale de 17 ans de l’UE – “Les plus proches alliés” | Monde | Nouvelles

Le président américain, qui a assisté au sommet, a déclaré que la nouvelle de la suspension tarifaire montre la relation étroite entre Bruxelles et Washington.

Il a déclaré : « J’ai fait valoir que les États-Unis et l’Europe – et les démocraties partout dans le monde – sont plus forts lorsque nous travaillons ensemble pour faire progresser nos valeurs communes comme la concurrence loyale et la transparence.

“L’annonce d’aujourd’hui montre exactement comment cela peut fonctionner dans la pratique.”

Il a ajouté : « De manière significative, nous avons également convenu de travailler ensemble pour contester et contrer les pratiques non marchandes de la Chine dans ce secteur qui donnent aux entreprises chinoises un avantage injuste. »

Les deux parties continueront de travailler pour parvenir à un accord sur le différend global sur les subventions.