Joe Biden s’apprête à faire campagne pour le gouverneur de Californie Gavin Newsom 10z viral

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Alors que la débâcle de l’évacuation en Afghanistan se poursuit, Joe Biden a d’autres choses en tête, comme aider ses collègues démocrates.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a confirmé mercredi que Biden ferait toujours campagne pour le gouverneur de Californie Gavin Newsom lors de son élection de rappel.

« La vice-présidente va faire campagne pour le gouverneur Newsom à son retour d’Asie. Auparavant, le président Biden avait au moins exprimé son intérêt à faire campagne pour lui”, a déclaré un journaliste alors que Pskai répondait “Ouais”.

«Vous savez, avec tout ce qui se passe, je me demande si c’est toujours sur la table. Et, deuxièmement, avez-vous tous le sentiment que ce rappel est en quelque sorte un référendum sur les politiques démocratiques, y compris la gestion du coronavirus au milieu de cette vague de Delta ? » dit le journaliste.

« Eh bien, je dirais, d’abord, je peux confirmer que le président a toujours l’intention d’aller faire campagne pour le gouverneur Newsom en Californie. Je n’ai pas de date pour vous pour le moment, mais c’est toujours, certainement, son plan. Et je laisserai l’analyse sur les racines du rappel à d’autres », a-t-elle déclaré.

Jeudi, au moins quatre militaires américains ont été tués dans des attaques terroristes à Kaboul, en Afghanistan, il reste donc à voir si Biden poursuivra ce plan ou si Newsom voudrait même qu’il fasse campagne pour lui.

L’animateur de radio conservateur Larry Elder, qui dirige actuellement les républicains en tant que remplaçant potentiel de Newsom, a déclaré qu’il n’était pas certain que Biden viendrait en Californie pour faire campagne pour Newsom dans une interview avec Breitbart News.

«Je le croirai quand je verrai Joe Biden venir ici. Je ne suis pas sûr qu’il le fasse. Je comprends qu’il est censé venir ici pour faire campagne au nom de Gavin Newsom. Sa popularité est maintenant dans la quarantaine – je pense que j’ai vu 41%. La plupart des Américains ne croient même pas qu’il est chez lui – que quelqu’un d’autre est en charge. Donc ça va se retourner contre lui », a-t-il déclaré.

“Mais qu’il l’apporte. Qu’il le fasse entrer et qu’il essaie de défendre le bilan de Gavin Newsom en matière de criminalité, d’itinérance et de coût de la vie scandaleux, et sur la façon dont il a ignoré la science et fermé l’État à le point où un tiers des petites entreprises ont disparu pour toujours. Laissons Joe Biden plaider cette cause pour lui.

« Je veux qu’il vienne ici. Laissez-le faire. Et parmi toutes les grandes personnalités politiques américaines, Gavin Newsom est l’un des rares à avoir loué la façon dont il a géré la crise afghane. Et ce fut un désastre après un désastre, l’une des pires erreurs de politique étrangère que l’Amérique ait jamais commises. Donc, si Joe Biden veut venir ici et prêter sa présence en Californie, je me réjouis de cette opportunité. Mais je ne crois pas qu’il va le faire », a-t-il déclaré.

Kamala Harris devrait faire campagne pour Newsom vendredi.

Harris a l’intention de quitter Washington, DC, pour faire campagne pour Newsom car il est actuellement sans doute le plus grand combat de sa vie politique.

“Je suis ravi de rejoindre mon ami et notre vice-président la semaine prochaine”, a déclaré Newsom dans un communiqué. “Les enjeux de cette élection ne pourraient pas être plus élevés.”

“L’ancien sénateur de Californie, procureur général, procureur du district de San Francisco et allié de longue date de Newsom a répondu par l’affirmative à une question de The Chronicle alors qu’elle quittait le Capitole, se retournant pour s’assurer que son” oui “était audible”, a rapporté Politico.

Politico a ajouté :

Une visite de Harris pourrait également aider à rallier les démocrates californiens pour remplir leurs bulletins de vote, en particulier le bloc de vote démocrate critique des femmes de couleur. Alors que les chiffres des sondages de Harris ont chuté ces derniers mois, elle conserve un soutien profond dans la Bay Area, où elle a lancé sa carrière politique en tant que procureur.

Avec des millions de bulletins de vote par correspondance maintenant entre les mains des électeurs, la campagne de Newsom est passée à une stratégie de participation au vote qui cherche à galvaniser les démocrates face à l’enthousiasme croissant des républicains. Les électeurs ont des semaines pour remplir et retourner leur bulletin de vote jusqu’au 14 septembre.

Un sondage CBS News/YouGov a révélé que 48% des électeurs californiens probables sont favorables au rappel de Newsom et 52% sont opposés à son retrait.