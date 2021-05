Joe Biden s’appuiera sur la Royal Navy «de classe mondiale», la capacité britannique étant «meilleure que la France» | Monde | Nouvelles

La semaine dernière, deux navires de la Royal Navy – HMS Severn et HMS Tamar – ont été déployés à Jersey à la suite d’une manifestation d’une soixantaine de pêcheurs français au sujet des droits post-Brexit dans les eaux entourant la dépendance de la Couronne. Il est intervenu après que la France a menacé de couper l’électricité à Jersey et a vu Paris envoyer deux de ses propres navires dans la région «dans un esprit de responsabilité». .

Mais l’ancien officier de l’armée, M. Drummond, a déclaré à Express.co.uk qu’il n’y avait aucune comparaison entre les deux, déclarant que «nos capacités sont meilleures que celles des Français».

Il a expliqué: «Notre force sous-marine est moderne et extrêmement capable, encore plus lorsque nous recevons les nouveaux sous-marins nucléaires Dreadnought.

«Nous avons deux porte-avions, pas un comme ils le souhaitent – ils n’ont pas l’empreinte que nous avons.

«Nos frégates placent la barre très haut – le destroyer Type 45 est un navire de classe mondiale.

«Nous avons une masse dans notre flotte, qu’ils n’ont pas et bien sûr les Royal Marines qui sont incroyablement capables.

«La Royal Navy est en avance sur la marine française, ce n’est pas mal, nous avons juste une meilleure marine étant une nation insulaire.»

M. Drummond a estimé que son point de vue était réciproque outre-Atlantique, déclarant que le président américain «croirait presque certainement» que «notre marine est supérieure aux Français».

Il a noté comment les F-35B Lightning II Joint Strike Fighters du Corps des Marines des États-Unis ont parcouru plus de 5000 milles la semaine dernière pour un prochain déploiement à bord du porte-avions britannique HMS Queen Elizabeth.

Les avions de combat ont volé de Marine Corps Air Station Yuma en Arizona à RAF Lakenheath pour l’entraînement final avant le déploiement du mois prochain.

LIRE LA SUITE: Biden a fait pression pour un accord avec le Royaume-Uni au milieu des menaces de Xi et de Poutine: “ A créé Concorde et craqué Enigma ”

Il dispose de huit F-35B de la RAF et de 10 F-35B du Corps des Marines des États-Unis et sera accompagné en Asie par six navires de la Royal Navy, un sous-marin, 14 hélicoptères de la marine et une compagnie de Royal Marines.

Auparavant, d’autres membres du groupe de frappe, les destroyers HMS Defender et HMS Diamond, ont également quitté la base navale du Hampshire.

Ils seront rejoints par le destroyer américain USS The Sullivans et la frégate néerlandaise HNLMS Evertsen lors de visites en Inde, au Japon, en Corée du Sud et à Singapour.

Et M. Drummond pense que cela marquera le début de liens florissants avec Washington.

Il a ajouté: «En ayant un groupe aéronaval, nous soulageons une partie de la pression exercée sur les Américains au Moyen-Orient et dans l’Atlantique Nord.

«Ils veulent que le leur soit axé sur l’Asie, c’est donc une capacité énorme que nous avons ajoutée pour les soutenir.»