Joe Biden se déchaîne contre l’ancien président afghan alors qu’il accuse l’armée du chaos | Monde | Nouvelles

M. Biden a qualifié l’ancien président Ghani d'”abandon” et de “ne voulant pas se battre” pour l’Afghanistan alors qu’il déclenchait une volée d’attaques contre la nation alors qu’elle tombait entre les mains des talibans. Dans un discours furieux au monde, M. Biden a refusé d’accepter que les États-Unis soient à blâmer pour l’effondrement du pays et a insisté sur le fait que “nous avons fait tout ce que nous pouvions”. Ses commentaires interviennent alors que le président Ashraf Ghani a déserté l’Afghanistan et se serait rendu au Tadjikistan voisin alors qu’il quittait son pays en lambeaux.

Le président a déclaré: “Je soutiens fermement mes décisions, après 20 ans, j’ai appris à la dure.

« Les dirigeants politiques afghans ont abandonné et ont fui le pays !

“L’armée afghane s’est effondrée.

“Parfois sans essayer de se battre !”

“Les troupes américaines ne peuvent pas et ne doivent pas se battre dans une guerre et mourir dans une guerre que les forces afghanes ne sont pas disposées à mener elles-mêmes.

“Nous avons entraîné et équipé une force militaire afghane de quelque 300 000 hommes… incroyablement bien équipée.

« Nous leur avons donné tous les outils dont ils pouvaient avoir besoin, nous avons payé leurs salaires.

“Je suis clair dans ma réponse, je ne répéterai pas les erreurs que nous avons commises dans le passé.”