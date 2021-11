Joe Biden se déplace pour vous baiser complètement à la pompe – RedState

Il y a quelques jours à peine, Joe Biden insistait sur le fait que ses dispositions sur le changement climatique n’entraînaient pas une hausse des prix du gaz (voir Joe Biden Goes Full Ron Burgundy dans Reality-Bending Discours sur les prix du gaz). Vous voyez, selon la Maison Blanche, l’annulation de Keystone XL et la limitation des baux pétroliers et gaziers au nom de la lutte contre le réchauffement climatique n’ont pas réellement d’effet sur les prix du gaz.

Bien sûr, la plupart d’entre nous se rendent compte que c’est un mensonge complet parce que nous comprenons les bases de l’économie. et bien que Biden puisse être sénile, il est suffisamment conscient pour comprendre ce qu’il fait. Lorsque vous réduisez l’offre et rendez le pétrole plus cher, vous vous retrouvez avec des prix plus élevés à la pompe. En fait, la hausse actuelle des prix du gaz suit presque parfaitement la hausse du prix du pétrole.

Pourtant, tout comme les prix semblaient baisser en raison d’une baisse du coût du pétrole causée par l’hystérie COVID-19 (le pétrole a chuté de plus de 10 $ le baril aujourd’hui), Biden s’efforce de faire remonter ces prix.

L’administration Biden pousse à augmenter les taux de forage pétrolier et gazier sur les terres et les eaux publiques, citant le changement climatique https://t.co/WWTOTppbvo – Le Washington Post (@washingtonpost) 26 novembre 2021

Entre un membre des médias à bout de souffle, insistant sur le fait que le président ne contrôle pas le prix du gaz. Dans un certain sens, c’est vrai, mais Biden peut absolument aggraver ou aggraver le problème. En augmentant les coûts de forage sur les baux publics, le président influence directement le coût de l’essence, et pas dans le bon sens. Vous paierez absolument plus cher à la pompe si la Maison Blanche augmente les coûts de forage au nom de la lutte contre le changement climatique.

D’ailleurs, en quoi cela a-t-il un sens ? La demande mondiale est la demande mondiale. Vous allez faire le plein de votre voiture cette semaine. La seule question est de savoir combien cela va vous coûter. Le pompage de pétrole en Arabie saoudite qui sera brûlé au Texas entraîne-t-il en quelque sorte moins d’émissions que s’il était pompé dans le Dakota du Nord ? La réponse est : bien sûr que non. Nous partageons tous la même planète, la dernière fois que j’ai vérifié, donc même si vous êtes un fervent partisan du changement climatique, vous ne le combattez pas en augmentant les coûts pour les consommateurs américains.

En fait, si l’on est préoccupé par l’environnement, vous devriez préférer que le pétrole soit foré dans le pays, car les lois et réglementations américaines permettent une extraction beaucoup plus propre. Pourtant, nous vivons dans ce moment stupide où les démocrates insistent sur le fait que nous ne pouvons pas être indépendants sur le plan énergétique tout en suppliant l’OPEP de pomper plus de pétrole. Cette stratégie, quel qu’en soit le but, n’a aucun sens.

Pendant ce temps, vos parieurs élus ne se soucient tout simplement pas de la douleur qu’ils causent, car pour eux, il ne s’agit pas de réduire les émissions. Il s’agit plutôt de signaler sans réfléchir la vertu et de punir des Américains normaux pour leurs prétendus péchés contre le climat. L’inflation est incontrôlable, mais au milieu de ces difficultés financières qui frappent les familles, Biden ne les laissera même pas avoir des prix du gaz légèrement inférieurs.

Toute la présidence de cet homme a été un gros doigt d’honneur pour la classe moyenne. À chaque étape du chemin, le président a réussi à détruire les perspectives de succès et de prospérité qui ont été jetées dans son giron de ne rien faire par son prédécesseur. Il ne veut tout simplement pas s’écarter, et ce n’est pas une coïncidence à ce stade.