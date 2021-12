Joe Biden se dit fier que les Américains aient du mal pendant les vacances cette année

Dans une déclaration absolument bizarre, le président Joe Biden affirme que les Américains ont plus d’argent dans leurs poches cette année que l’année dernière. Il a fait le commentaire sur Twitter et a dit qu’il était fier de son accomplissement.

Je suis fier de dire que la famille américaine typique a plus d’argent dans ses poches que l’année dernière, ou l’année précédente, grâce au plan de sauvetage américain. – Joe Biden (@JoeBiden) 6 décembre 2021

Mais il est bien connu que la famille américaine moyenne n’a pas plus d’argent dans ses poches cette année. En fait, ils en ont beaucoup, beaucoup moins.

Les prix du gaz sont restés nettement plus élevés, car la libération des réserves stratégiques de pétrole n’a pas fait grand-chose pour soulager la douleur à la pompe. Les Américains paient plus chaque semaine pour l’épicerie. Ils paient plus cher pour les voitures s’ils peuvent les trouver.

Les Américains ont même du mal à entrer dans la saison des achats des Fêtes, luttant pour trouver des articles sur les étagères. C’est la continuation des problèmes ridicules de chaîne d’approvisionnement créés par Joe Biden et son régime. Joe Biden en est fier.

Même les médias grand public, comme NBC News, ont admis que l’inflation nuit aux Américains. Tous les gains salariaux que les Américains ont connus ont été perdus au cours de la dernière année. Pas seulement perdu, mais ils ont perdu plus qu’ils n’ont gagné. C’est un problème.

Peu importe à quel point les démocrates peuvent prétendre que l’économie est bonne, les Américains sont en difficulté. Alors que les prix des articles montent en flèche, ils sont forcés de quitter leur emploi. Ils sont obligés soit de prendre un vaccin dont ils ne veulent pas, soit de trouver un autre emploi. C’est quelque chose que beaucoup d’Américains ont déjà opté.

Mais Joe Biden en est fier. Il est fier que de nombreux Américains aient du mal cette année à payer des articles pour lesquels ils n’avaient pas de mal à payer il y a un an. Il est heureux que vous et votre famille ne puissiez pas dépenser pour des articles, tout en faisant face à la menace continue des mandats gouvernementaux.

Il n’est pas fier parce que cela vous a été bénéfique, mais il est fier parce que cela continuera de vous obliger à vous conformer à ce que veut faire la gauche radicale. Ils ont besoin de vous dans une économie pauvre, vous serez donc plus disposé à accepter les aumônes du gouvernement, comme le revenu universel et l’éducation gratuite. Ils ont besoin que vous vous débattiez pour que vous ne vous disputiez pas lorsqu’ils prendront le contrôle de votre industrie et la fédéraliseront.

Parce qu’il ne s’agit pas du gouvernement fédéral qui travaille réellement pour les Américains. Il s’agit de la gauche radicale qui tente de nous forcer au communisme sous l’étiquette de socialisme. C’est quelque chose dont Joe Biden est fier.

Bien que Joe Biden puisse être fier de ce qu’il a fait, je n’ai pas rencontré un seul Américain fier de Joe Biden.

