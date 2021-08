Joe Biden se moque brutalement du leader américain PLONGE dans de nouveaux sondages | Monde | Nouvelles

in

Le président Joe Biden a subi un coup dur avec le dernier sondage montrant que sa popularité est tombée à un plus bas historique de seulement 50,4%. L’agrégateur de sondages FiveThirtyEight a mis à jour la cote de popularité du président sur la base de sondages réguliers. Les résultats dévastateurs s’accompagnent d’un taux de désapprobation en hausse, qui s’élève à 43,6% – le plus élevé de sa présidence à ce jour. Et maintenant, M. Biden a été brutalement moqué par les lecteurs d’Express.co.uk, certains l’appelant un “président fantoche”.

Un lecteur a écrit : « Biden a dépassé le cap et n’est pas assez fort pour être président.

«Alors que Trump a peut-être eu de nombreux défauts, il était un leader fort et c’est ce dont les États-Unis ont besoin, un leader fort s’est également préparé à s’attaquer aux bêtises de la gauche qui se répandent aux États-Unis avec le BLM et le non-sens de l’identité de genre.

“La Russie et la Chine doivent se réjouir d’un président aussi faible qu’il est, trop vieux et cela ne peut être qu’une énorme préoccupation.”

Un autre a ajouté : « Pourquoi quelqu’un serait-il surpris ? Je dois dire que je pensais qu’il serait tombé à 25 pour cent.

« Biden ne durera pas ce trimestre. Biden, Harris, Pelosi, Clinton doivent tous être destitués.

“Les États-Unis ont besoin d’un président fort comme Donald.”

Un troisième a déclaré : « La sénilité affecte de nombreuses personnes âgées. Ils doivent être traités avec compassion et gentillesse.

“Cependant, ils ne devraient pas être élus président des États-Unis.”

La nouvelle survient après que M. Biden a vu sa cote d’approbation rester inférieure à celle de l’ancien président Barack Obama, et bien inférieure à John F Kennedy et Jimmy Carter au même moment de leurs mandats.

Les citoyens américains sont préoccupés par une série de facteurs, notamment la pandémie de coronavirus, l’économie et les taux de vaccination.

Les États-Unis ont également connu la plus forte hausse de l’inflation en plus d’une décennie, avec des taux de 5,4 % sur un an.

Jay Campbell, partenaire chez Hart Research Associates et sondeur démocrate pour l’enquête, a déclaré : « Je pense que tout se résume à Covid.

« Si la situation de Covid avait continué à s’améliorer comme elle s’améliorait au premier trimestre, tous ces chiffres seraient très différents.

“Et en fin de compte, quelqu’un doit être responsable de cela. Et en ce moment, c’est Joe Biden.”

Il y a également eu une pénurie de travailleurs à la suite de la pandémie, les emplois disponibles ayant grimpé à 10,1 millions en juin selon l’enquête sur les ouvertures d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre.

Cela signifie que les offres d’emploi dépassent actuellement le nombre d’Américains à la recherche d’un emploi.

Nick Bunker, directeur de recherche au Indeed Hiring Lab, a déclaré à Insider : « La demande de travailleurs des employeurs est incroyablement forte. Mais en même temps, l’offre de main-d’œuvre n’est pas si abondante, du moins pour le moment.

« La poursuite de ce niveau de tension dépend de la capacité de la demande à rester aussi élevée et de la rapidité avec laquelle les travailleurs retourneront sur le marché du travail. »

En moyenne, 75 000 nouveaux cas de Covid sont signalés chaque jour aux États-Unis, ce qui a considérablement augmenté par rapport aux 12 000 par jour de juin.

La variante Delta – qui est très contagieuse – s’est propagée à travers les États-Unis – 50,8% de la population étant entièrement vaccinée.