Joe Biden se moque de Vladimir Poutine en disant que les États-Unis « réagiront de manière décisive » si la Russie envahit l’Ukraine | Monde | Des nouvelles

Dans une déclaration ferme de la Maison Blanche, le président américain a semblé monter la barre en offrant à ses alliés ukrainiens un soutien supplémentaire alors qu’ils sont au bord de la guerre avec leur ancien allié de l’Union soviétique. Son avertissement intervient alors qu’au moins 100 000 soldats russes sont assis à la frontière orientale du pays européen.

Les observateurs internationaux, y compris les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni, pensent que le président russe se prépare à une invasion au milieu des craintes qu’une Ukraine de plus en plus occidentale ne rejoigne l’OTAN.

La Russie a répondu en blâmant l’Occident pour les relations de plus en plus amères – affirmant que leur ingérence envenimait la situation.

Il voudrait avoir l’assurance que le pays ne sera pas autorisé à rejoindre l’alliance militaire dominée par les États-Unis.

Dans une déclaration publiée ce soir, M. Biden a déclaré au président ukrainien Volodymyr Zelenskiy que l’Amérique et ses alliés « répondraient de manière décisive » si la Russie envahissait davantage l’Ukraine.

S’exprimant ensuite, Jen Psaki, l’attachée de presse de la Maison Blanche a déclaré : « Le président Biden a exhorté la Russie à désamorcer les tensions avec l’Ukraine.

« Il a clairement indiqué que les États-Unis et leurs alliés et partenaires réagiraient de manière décisive si la Russie envahissait davantage l’Ukraine. »

Un haut responsable de l’administration a ajouté que M. Biden avait tracé « deux voies » pour M. Poutine.

L’un impliquait la diplomatie et la désescalade, tandis que l’autre était basé sur la dissuasion « y compris des coûts et des conséquences graves » tels que des sanctions économiques, le renforcement de la position des forces de l’OTAN et l’assistance militaire à l’Ukraine, ont-ils expliqué.

La Russie a quant à elle déclaré que M. Poutine avait averti son homologue américain que l’imposition de sanctions supplémentaires serait une « énorme erreur ».

Youri Ouchakov, conseiller de politique étrangère de Poutine, a déclaré : « Notre président a immédiatement répondu que si l’Occident décidait dans telle ou telle circonstance d’imposer ces sanctions sans précédent qui ont été mentionnées, cela pourrait conduire à une rupture complète des liens entre nos pays et provoquer la les dommages les plus graves aux relations entre la Russie et l’Occident.

« Notre président a également mentionné que ce serait une erreur que nos descendants considéreraient comme une énorme erreur. »