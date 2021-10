Joe Biden se précipite vers la date limite d’Halloween pour le «marxisme américain»: Mark Levin

Le président Biden espère se rendre à un sommet sur le réchauffement climatique en Écosse qui débutera le 1er novembre, alors lui et les démocrates au Congrès sont doublement désireux de faire adopter leurs projets de loi sur la transformation du «marxisme américain» avant Halloween – tout en ignorant le sort du peuple américain sous son gouvernement de gauche, Mark Levin a déclaré jeudi à Fox News.

Levin, animateur de « Life, Liberty & Levin » dimanche soir, a déclaré que pendant que Biden se précipitait pour installer un système socio-économique marxiste aux États-Unis, son procureur général utilisait le ministère de la Justice comme un outil politique, et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., a créé un « Politburo » de style soviétique pour harceler et cibler les ennemis politiques du parti.

Levin a déclaré que le comité 1/6 du membre du Congrès du Mississippi Bennie Thompson n’est pas un organe sérieux, et que son statut d’imposture est illustré par la vice-présidence de la représentante du Wyoming Elizabeth Cheney.

Le président américain Bennie Thompson (D-MS) prend la parole en tant que membres du comité spécial de la Chambre des États-Unis chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis, écoutez avant un vote sur un rapport recommandant à la Chambre des représentants des États-Unis de citer Steve Bannon pour outrage criminel au Congrès lors d’une réunion au Capitole à Washington, États-Unis, le 19 octobre 2021. REUTERS/Elizabeth Frantz

Thompson, un démocrate, et Cheney, un républicain, ont présenté avec succès une résolution visant à condamner l’ancien conseiller de Trump Stephen K. Bannon pour outrage au Congrès pour ne pas avoir répondu à une assignation à comparaître.

« Nancy Pelosi a mis en place un petit bureau de type soviétique appelé le comité du 6 janvier, auquel elle n’a autorisé que les personnes du comité qui ont déjà décidé que Donald Trump est coupable de quelque chose », a déclaré Levin, notant comment le démocrate de San Francisco a brisé un précédent pour bloquer deux républicains nommés par le chef du caucus Kevin McCarthy au comité initial.

« Donc, nous avons des réprouvés dans ce comité comme Liz Cheney – je me souviens quand les gens parlaient de vouloir son père en prison. Je me souviens quand les gens étaient très contrariés et disaient que son père avait menti sur les informations du renseignement, et je ne ‘ Je ne me souviens d’aucun comité spécial mis en place pour enquêter sur tout cela », a déclaré Levin.

Il a déclaré à l’hôte Sean Hannity que Cheney et le reste du comité ne semblaient pas intéressés à enquêter sur le retrait désastreux et mortel du président Biden d’Afghanistan ou sur l’échec de l’administration Biden à appliquer la loi fédérale sur l’immigration alors que des milliers d’étrangers illégaux affluent aux États-Unis.

Le comité spécial de la Chambre des États-Unis chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre les membres du Capitole des États-Unis La vice-présidente de la représentante des États-Unis, la représentante des États-Unis, Liz Cheney (R-WY) et le représentant des États-Unis, Adam Kinzinger (R-IL) écoutent le président Bennie Thompson (D-MS) s’exprimer avant un vote sur un rapport recommandant que la Chambre des représentants des États-Unis cite Steve Bannon pour outrage criminel au Congrès lors d’une réunion à Capitol Hill à Washington, États-Unis, le 19 octobre 2021. REUTERS/Elizabeth Frantz

« [Cheney] a perdu la tête. Elle est déséquilibrée, et je la prends spécifiquement comme exemple de ce qu’est un comité de style soviétique mis en place par le président de la Chambre qui court après un ex-président des États-Unis », a-t-il déclaré. « Le seul temps des régimes qui font ce genre de chose – Mao [Zedong] l’habitude de faire ça, bien sûr Staline l’habitude de faire ça, Fidel Castro l’habitude de faire ça. »

Alors que le comité de Pelosi et Thompson se concentre sur les événements au Capitole le 6 janvier, son comité n’a pas mentionné un incident méthodiquement similaire plus tôt cette semaine au ministère de l’Intérieur, où des écologistes se sont introduits de force à l’intérieur, ont blessé des agents des forces de l’ordre et ont refusé de partir. , a noté Levin.

« Merrick Garland n’était pas au courant. Comment l’ignore-t-il ? Levin a ajouté, commentant en outre que Garland n’avait pas non plus semblé prendre de mesures conséquentes contre les personnes impliquées dans l’agression soutenue contre le palais de justice fédéral Mark O. Hatfield à Portland en Oregon l’année dernière.

Levin a ensuite averti les Américains que dans la branche exécutive, Biden supervisait une « présidence voyou » ainsi qu’un DOJ « voyou » :

« Que disent-ils qu’ils veulent faire ? Transformer fondamentalement notre système économique – Il y a un choix, un système économique de libre marché que vous avez dans les pays libres, qui respecte les individus, crée de la croissance et de la richesse pour que les êtres humains individuels travaillent à leur façon en haut de l’échelle, ou vous avez un système économique centralisé, de type marxiste, socialiste où à Washington, DC, … la fonction publique [and] les politiciens décident qui obtient quoi.

Le président Joe Biden serre la main de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, de Californie, lors d’un événement marquant le 10e anniversaire de l’inauguration du mémorial Martin Luther King, Jr. à Washington, le jeudi 21 octobre 2021. (AP Photo/Susan Walsh )

« Maintenant, où cela fonctionne-t-il ? Où cela a-t-il déjà fonctionné ? Cela a-t-il fonctionné à Cuba ? Cela a-t-il fonctionné au Venezuela ? Cela a-t-il fonctionné partout où il a essayé ? »

Levin a noté que les démocrates avaient fixé une date limite au 31 octobre pour adopter leurs projets de loi de transformation, l’hôte notant que Biden devait partir pour Glasgow ce jour-là.

« Ce gouvernement est dysfonctionnel. Beaucoup de démocrates sont fous. Certains républicains sont fous. Les médias sont corrompus. Nous avons besoin d’un gros effort de fumigation ici. les clochards, et l’élection après cela, nous devons jeter ce vieil imbécile gâteux dans le bureau ovale. »