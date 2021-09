Joe Biden se prépare à la confrontation avec Macron à la suite des retombées massives de sous-marins | Monde | Nouvelles

Aukus voit les États-Unis et le Royaume-Uni aider l’Australie à développer des sous-marins à propulsion nucléaire, mais a poussé Canberra à annuler un contrat de 90 milliards de dollars (48 milliards de livres sterling) avec la France. Paris a été indigné par le « snob » et a retiré son ambassadeur de Washington à la suite de l’accord. Désormais, le président américain rencontrera son homologue français en octobre.

Dans une déclaration commune à la suite d’un appel téléphonique jeudi, M. Biden et M. Macron ont déclaré qu’ils se rencontreraient prochainement pour discuter d’Aukus.

Il se lit comme suit : « Les deux dirigeants ont convenu que la situation aurait bénéficié de consultations ouvertes entre alliés sur des questions d’intérêt stratégique pour la France et nos partenaires européens.

«Le président Biden a fait part de son engagement continu à cet égard.

« Les deux dirigeants ont décidé d’ouvrir un processus de consultations approfondies, visant à créer les conditions d’une confiance et de proposer des mesures concrètes vers des objectifs communs.

“Ils se réuniront en Europe fin octobre afin de parvenir à une compréhension commune et de maintenir l’élan dans ce processus.”

La déclaration commune a également partagé que M. Macron renverra l’ambassadeur de France aux États-Unis à Washington “la semaine prochaine”.

Il a poursuivi: «Il commencera alors un travail intensif avec de hauts responsables américains.

« Le président Biden réaffirme l’importance stratégique de l’engagement français et européen dans la région Indo-Pacifique, y compris dans le cadre de la stratégie récemment publiée par l’Union européenne pour l’Indo-Pacifique.

« Les États-Unis reconnaissent également l’importance d’une défense européenne plus forte et plus performante, qui contribue positivement à la sécurité transatlantique et mondiale et est complémentaire de l’OTAN.

« Dans le cadre de leur lutte commune contre le terrorisme, les États-Unis s’engagent à renforcer leur soutien aux opérations antiterroristes au Sahel menées par les États européens.

LIRE LA SUITE: Les Allemands partagent la frustration française du pacte de sécurité britannique

La France a été indignée après que l’Australie ait conclu son accord sur les sous-marins nucléaires avec le Royaume-Uni et les États-Unis, car Canberra a annulé son contrat d’achat de 12 sous-marins barracudas français.

Après l’annonce de l’accord le 15 septembre, des responsables français ont déclaré que le pays avait été poignardé dans le dos par les États-Unis.

Florence Parly, la ministre française de la Défense, a déclaré : “C’est une énorme déception.”

Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, a ajouté : « Cette décision brutale, unilatérale et imprévisible me rappelle beaucoup ce que faisait M. Trump.

« Je suis en colère et amer. Cela ne se fait pas entre alliés. C’est vraiment un coup de poignard dans le dos.

PLUS À VENIR