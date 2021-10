Joe Biden se serait endormi au mariage de son neveu : selon Jack Posobiec

Publicité

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Donald Trump et ses collègues républicains ont passé une bonne partie de la campagne présidentielle de 2016 à qualifier Joe Biden de « Sleepy Joe » et un nouveau rapport montre qu’ils ont peut-être été sur place.

Le rédacteur en chef de Human Events et ancien journaliste de One America News, Jack Posobiec, a rapporté sur Twitter que des sources lui avaient dit que Bien s’était endormi lors du mariage de son neveu cette semaine.

« Biden s’est complètement endormi » du menton à la poitrine « lors du mariage de son neveu lundi et lorsque le personnel l’a réveillé, il ne mangerait qu’un sandwich de Capriotti, par travailleur de Pennsylvanie lors de l’événement », a-t-il déclaré sur Twitter.

« ‘ Endormi pendant toute la cérémonie, et j’ai continué à s’endormir pendant la réception. Jill adopte un ton sévère avec lui quand il est groggy. Il a décidé qu’il n’allait pas manger ce que le chef avait préparé et qu’il ne voulait que des capriottis », a-t-il déclaré à sa source.

Il est important de noter qu’il n’y a eu aucune confirmation officielle de l’endormissement de Biden et que la Maison Blanche n’a pas commenté l’allégation.

Biden et la première dame Jill Biden ont assisté au mariage de son neveu Cuffe Owens alors qu’il se mariait avec la star de la télé-réalité Meghan O’Toole King, a rapporté CNBC.

Owens, 42 ans, est le fils de la sœur de Biden, Valerie Biden Owens. Il s’agirait d’un avocat résidant dans la région de Los Angeles.

King, 37 ans, est surtout connue pour son rôle dans « Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange », qui fait partie de la franchise à succès Real Housewives sur Bravo.

La relation entre Owens et King semble être relativement nouvelle. King a révélé pour la première fois qu’elle sortait avec Owens dans une publication Instagram il y a deux semaines, le 25 septembre.

« Je fais de mon mieux pour éviter les présentations ringardes comme » ma pression principale « … alors rencontrez mon homme », a-t-elle écrit, à côté d’une photo du couple ensemble.

Elle était autrefois mariée à Jim Edmonds, joueur à la retraite de la Major League Baseball et est également apparue dans deux autres émissions de téléréalité, « Say Yes To The Dress » et « Resale Royalty ».

Le mariage ne figurait pas sur le calendrier officiel du président et la Maison Blanche l’a qualifié de « petit mariage familial au domicile de Valérie et Jack Owens ».

On ne sait pas quand les deux ont commencé à sortir ensemble, mais ce devait être une romance éclair car, en janvier, elle a annoncé sur Instagram qu’elle sortait avec l’investisseur immobilier Will Roos.

Intéressant comment elle a le don de trouver des caméras de télévision et des hommes qui ont de l’argent.

« Nous nous sommes connectés sur une application de rencontres, avons envoyé des SMS pendant un jour ou deux, puis avons passé cinq heures d’affilée au téléphone la première fois que nous avons parlé », a déclaré Meghan à Brides Magazine lundi. «Au moment où cet appel a pris fin, Cuffe était réservé et emballé pour un vol à destination de Saint-Louis qui a décollé dans environ huit heures. En une semaine, nous étions de retour sur la côte Est, rencontrant sa famille et commencions à planifier notre avenir ensemble. Nous ne nous sommes pas quittés pendant des semaines.

« Notre mariage était à propos de deux choses pour nous », a-t-elle déclaré. «Notre amour et notre engagement les uns envers les autres, et notre famille – chacune de nos familles, et la nouvelle famille très nombreuse et très étroite que nous avons liée en nous mariant. C’est ça. »

Le mariage a eu lieu dans la maison d’enfance du marié à Kennett Square, en Pennsylvanie.

« Nous avons joué avec un mariage à LA – dans un domaine ou un lieu ou quelque chose du genre – mais la vérité est que cela n’a jamais semblé juste pour l’un de nous », a-t-elle déclaré. « Lorsque nous avons réalisé que l’anniversaire de mariage des parents de Cuffe, le 11 octobre, était un lundi férié, nous savions tous les deux exactement ce que nous allions faire, où nous allions le faire et comment nous allions le faire. C’est une belle chose de voir les yeux dans les yeux comme nous le faisons.