Joe Biden se tient maladroitement alors que le président américain a chahuté à plusieurs reprises pendant son discours – VIDEO | Monde | Nouvelles

Le discours de Joe Biden en Géorgie pour marquer le 100e jour de son investiture en tant que président américain a été interrompu par des manifestants furieux. Le président américain a fait une pause en s’attendant à ce que les cris s’éteignent, mais a finalement poursuivi son discours malgré la poursuite des cris.

M. Biden a dit: “Bonjour la Géorgie.”

Son discours a ensuite été interrompu à plusieurs reprises par des manifestants criant “mettre fin à la détention maintenant”.

Le président américain a plaisanté: “Nous vous donnerons un micro” avant de tenter avec son discours.

Il a dit: “Les gens … la Géorgie était il y a 100 jours aujourd’hui lorsque j’ai été inauguré sur les marches de la capitale des États-Unis.”

LIRE LA SUITE: La “ menace numéro un ” des États-Unis est une guerre civile alors que le FBI appelle à une loi sur le terrorisme

Joe Biden a battu Donald Trump lors de l’élection présidentielle américaine de 2020.

Biden a été inauguré en tant que président des États-Unis en janvier 2021.

Il est le plus vieux président américain de l’histoire à 78 ans et aura 82 ans à la fin de son premier mandat.

Plus tôt cette année, le président Biden a snobé Boris Johnson et le Royaume-Uni en soulignant l’importance des liens entre les États-Unis et l’Europe.

«Le partenariat entre l’Europe et les États-Unis est, à mon avis, et doit rester la pierre angulaire de tout ce que nous espérons accomplir au XXIe siècle, tout comme nous l’avons fait au XXe siècle».

Il a ajouté: “Permettez-moi d’effacer tout doute, les États-Unis travailleront en étroite collaboration avec nos partenaires de l’Union européenne et les capitales à travers le continent de Rome à Riga pour relever l’éventail des défis communs auxquels nous sommes confrontés.”

M. Biden a également lancé une fouille subtile sur son prédécesseur Donald Trump.

Il a déclaré: “Je sais que ces dernières années ont mis à rude épreuve nos relations transatlantiques, mais les États-Unis sont déterminés à se réengager avec l’Europe, à vous consulter et à regagner notre position de confiance et de leadership.”