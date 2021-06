Joe Biden s’effondre: les États-Unis reculent sur la menace du Brexit alors que Boris rencontre le président pour la première fois | Politique | Nouvelles

Aux yeux des médias mondiaux, c’était tout sourire entre les deux dirigeants alors qu’ils se saluaient chaleureusement. Alors que les hommes et leurs femmes admiraient la vue sur la baie de Carbis où se tiendra le sommet du G7 ce week-end, M. Biden a déclaré: “C’est magnifique. Je ne veux pas rentrer chez moi.”

Les mots chaleureux sont venus après un début de journée difficile pour les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis.

Du jour au lendemain, il a été affirmé que les États-Unis avaient déposé une plainte officielle auprès de la Grande-Bretagne pour sa gestion du protocole d’Irlande du Nord depuis son départ de l’UE, accusant les ministres de risquer de saper l’accord du Vendredi saint.

La réprimande, connue sous le nom de démarche, a suscité l’indignation des députés conservateurs, les conservateurs affirmant que le président américain devenait « sénile ».

Cela a considérablement assombri l’ambiance avant la première réunion entre M. Johnson et M. Biden.

Mais au milieu de la réaction en Grande-Bretagne, les États-Unis ont cherché à réduire leurs remarques.

Un haut responsable de l’administration américaine a déclaré que le président ne cherchait pas à être conflictuel ou contradictoire dans les pourparlers avec M. Johnson.

Le responsable a déclaré: “Il n’est pas venu ici pour donner une conférence.

“Il est venu ici pour communiquer ce qu’il croit très, très profondément à propos de la paix en Irlande du Nord.”

M. Biden est notoirement fier de son héritage irlandais et a averti à plusieurs reprises que l’accord du Vendredi saint ne doit pas être sapé par les querelles post-Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE.

Les frictions sur la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord ont empoisonné les relations entre Londres et Bruxelles depuis la fin de la période de transition au début de l’année.

L’UE a affirmé que le Royaume-Uni ne mettait pas correctement en œuvre l’accord de retrait du Brexit en prolongeant les délais de grâce pour les contrôles douaniers de certaines marchandises traversant la mer d’Irlande.

Pendant ce temps, les ministres de Westminster ont déclaré que la mise en œuvre “puriste” par Bruxelles du protocole risquait de saper le marché intérieur du Royaume-Uni.

Peu de temps avant d’arriver pour la réunion bilatérale, M. Biden a publié un message sur les réseaux sociaux disant qu’il était impatient “d’affirmer la relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni et de discuter de la manière dont nous relèverons ensemble nos défis communs dans les années à venir “.

S’adressant aux journalistes avant les pourparlers à huis clos, le président américain a cherché à détendre l’atmosphère en plaisantant sur le fait que les deux dirigeants avaient quelque chose en commun.

Il a taquiné: “Nous nous sommes tous les deux mariés bien au-dessus de nos stations.”

Dans des remarques pour tenter de minimiser les suggestions d’une rupture entre les deux, M. Johnson a répondu: “Je ne vais pas être en désaccord sur celui-là.

« Je ne vais pas être en désaccord avec toi là-bas ou sur quoi que ce soit d’autre, je pense que c’est très probable.

Lors d’une réunion qui a duré plus d’une heure et 20 minutes – plus longtemps que ce que les responsables disent était prévu – les dirigeants britanniques et américains ont également convenu d’une nouvelle « Charte de l’Atlantique », s’engageant à diriger le monde dans son rétablissement après la pandémie de coronavirus.

L’accord cherche à reproduire la première Charte de l’Atlantique conclue entre les deux pays en 1941 par Winston Churchill et Franklin Roosevelt.

À l’époque, l’accord semblait mettre en place un plan pour la reprise après la Seconde Guerre mondiale, cette fois-ci, le traité examinera comment reconstruire l’économie mondiale et lutter contre le changement climatique.

En marge du sommet du G7 ce week-end, M. Biden devrait également s’entretenir avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

À la suite des entretiens entre le Premier ministre et le président américain, une porte-parole du No10 a déclaré : « Le Premier ministre et le président ont tous deux réaffirmé leur engagement envers l’accord de Belfast (vendredi saint) et la protection des acquis du processus de paix.

“Les dirigeants ont convenu que l’UE et le Royaume-Uni avaient la responsabilité de travailler ensemble et de trouver des solutions pragmatiques pour permettre un commerce sans entraves entre l’Irlande du Nord, la Grande-Bretagne et la République d’Irlande.

“Le Premier ministre a exposé ses ambitions d’élargir davantage les opportunités pour tous les habitants d’Irlande du Nord et a espéré que les États-Unis continueraient à travailler avec le Royaume-Uni pour y accroître la prospérité”