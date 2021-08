Joe Biden semble s’endormir lors d’une rencontre avec le Premier ministre israélien | Monde | Nouvelles

M. Biden a rencontré le Premier ministre israélien à la Maison Blanche vendredi pour la première fois depuis que M. Bennett a été élu pour discuter de l’implication des États-Unis dans l’accord sur le nucléaire iranien. M. Bennett visait à dissuader le président Biden de revenir à l’accord négocié sous l’administration Obama, puis abandonné par le président Donald Trump alors que l’Iran continue d’enrichir de l’uranium, une violation flagrante des règles auxquelles il a souscrit. Mais dans un moment bizarre, Joe Biden semble s’endormir alors que M. Bennett lui parle.

Avec son masque facial et les mains jointes, un M. Biden à l’air endormi semble commencer à s’endormir pendant que M. Bennett parle.

On peut alors voir M. Biden fermer les yeux et baisser la tête alors que M. Bennett étoffait l’importance des relations des États-Unis avec Israël.

On peut entendre M. Bennett dire : “Encore un autre chapitre d’une belle histoire d’amitié entre nos deux nations : les États-Unis d’Amérique et l’État juif démocratique d’Israël.

“Nous deux qui cherchons à faire le bien et avons besoin d’être forts.”

JUSTE DANS « Les animaux avant les enfants ! » Pen Farthing critiqué alors que le débat «animaux de compagnie contre personnes» éclate sur l’évacuation

Mais M. Biden est silencieux alors qu’il continue de fermer les yeux malgré les efforts de M. Bennett pour établir un contact visuel avec le président.

Le moment bizarre, qui a duré environ une minute, a laissé les observateurs perplexes face à ce qu’ils ont vu.

L’animateur de radio LBC Maajid Nawaz a partagé son étonnement devant la vidéo alors qu’il s’interrogeait sur ce que faisait M. Biden.

Il a tweeté : “Attendez. Quoi ? Biden est-il littéralement *endormi* pendant que le Premier ministre israélien lui parle ??”

LIRE LA SUITE US Marine licencié après avoir claqué Joe Biden dans une diatribe furieuse à la suite d’une catastrophe en Afghanistan

Depuis le retrait des États-Unis de l’accord en 2018, l’Iran a lentement supprimé toutes les limitations imposées par l’accord nucléaire à son programme d’enrichissement d’uranium.

Le pays enrichit maintenant une petite quantité d’uranium jusqu’à un énorme 63 pour cent, juste en deçà de ce qui est nécessaire pour fabriquer une arme nucléaire.

Cela survient malgré un accord pour s’en tenir à des niveaux d’enrichissement de seulement 3,67 pour cent dans le cadre de l’accord.

L’Iran insiste sur le fait que son programme nucléaire est pacifique malgré les progrès inquiétants de ses efforts de production, qui incluent de nouvelles centrifugeuses plus rapides et plus avancées et bien plus que ce qui était autorisé dans le cadre de l’accord de 2015.