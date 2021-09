Joe Biden “s’en fout de la Grande-Bretagne”, affirme le meilleur conseiller d’OBAMA | Monde | Nouvelles

Le diplomate américain Brett Bruen, qui était directeur de l’engagement mondial de Barack Obama lorsque Biden était vice-président, a ajouté sa voix aux inquiétudes suscitées par l’apparent camouflet à la Grande-Bretagne.

Le président Biden a été investi il ​​y a sept mois mais n’a toujours nommé personne au poste clé d’ambassadeur à la Cour de St James.

Cela s’accompagne de son manque de consultation avec les dirigeants mondiaux sur le retrait d’Afghanistan, refusant même de répondre à un appel de Boris Johnson pendant la crise.

Il a été suggéré que M. Biden voulait que le poste revienne à M. Obama, mais Downing Street avait rejeté l’idée, bien que le gouvernement l’ait nié.

Un homme d’affaires américano-britannique qui traite avec les deux gouvernements a déclaré: «Il n’y a probablement jamais eu de relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis comme les gens le prétendent souvent, mais c’est définitivement à un point bas maintenant et cela s’avère être un problème. Biden n’a même pas nommé d’ambassadeur et c’est une véritable insulte.

M. Bruen a déclaré: “Il existe clairement une doctrine de politique étrangère émergente de Biden qui est” Je me fous surtout du reste du monde “. Il est certainement surprenant de voir quelqu’un qui a passé toute sa carrière à faire de la politique étrangère maintenant poursuivre une logique politique lancée par Trump et mettre la politique étrangère en veilleuse.

“En ce qui concerne la Grande-Bretagne, il est juste de dire que Biden a pris pour acquis la valeur de la relation spéciale et n’a pas, comme je m’y attendais, forgé un dialogue et une stratégie plus approfondis entre un Royaume-Uni post-Brexit et un post-Trump US – à bien des égards, nous avons plus que jamais besoin les uns des autres, mais nous semblons être plus éloignés.

“Mais il n’y a pas que le Royaume-Uni – le monde entier a le sentiment que la Maison Blanche et les États-Unis ne leur consacrent pas beaucoup de temps et leurs préoccupations, et laissent de nombreux défis mondiaux sans réponse et sous-traités.”

Les députés conservateurs ont également exprimé leur inquiétude.

L’ancien secrétaire à la Défense et secrétaire au Commerce international Liam Fox, qui a mis en place le pont de l’Atlantique pour favoriser les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis, a également exprimé son inquiétude.

Il a déclaré: “Compte tenu de la gravité de la situation actuelle dans les affaires mondiales, il est extrêmement important que les États-Unis nomment un ambassadeur au Royaume-Uni dès que possible”

Le député de Romford Andrew Rosindell, membre de la commission des affaires étrangères, a déclaré : « Biden est une honte, il a conduit l’Occident à la calamité et a mis la hache dans les relations anglo-américaines ! Il faut que Trump revienne !

L’ancien membre de la commission des affaires étrangères, Daniel Kawczynski, a ajouté : « C’est très déconcertant et préoccupant. La relation anglo-américaine est la clé de voûte de la sécurité mondiale.

“Cela aura également des implications sur nos efforts pour conclure un accord commercial.”

Sir David Amess, député conservateur de Southend West, a qualifié la nomination d’un ambassadeur américain de “absolument cruciale”.

Sir David admirait l’étroite coopération de Margaret Thatcher et Ronald Reagan pendant la guerre froide et espérait qu’un ambassadeur américain serait en place dès que possible.

Il a déclaré: “Je sais qu’en ce moment, il y a des difficultés à cause de ce qui s’est passé lors du retrait [of troops] par nos deux pays d’Afghanistan… J’espère que notre premier ministre et le président américain continueront à travailler en étroite collaboration et à ce titre, je pense que la nomination d’un ambassadeur américain est absolument cruciale.

« Plus tôt cela arrivera, mieux ce sera. »

Le député de South Thanet, Craig Mackinlay, a déclaré: «Je comprends que les nominations soient plus politiques dans le système américain, mais tous de ce côté de l’étang étaient désolés de perdre l’ancien ambassadeur américain Robert ‘Woody’ Johnson qui avait noué des relations positives avec le gouvernement et les parlementaires. ici comme un vrai croyant dans la nécessité et la valeur des relations étroites entre le Royaume-Uni et les États-Unis.

“J’espère que cela sera bientôt rectifié et que nous pourrons reconstruire la relation, en particulier à la suite des tensions évidentes créées après le retrait de l’Afghanistan et des divergences de vue persistantes sur le protocole d’Irlande du Nord.”