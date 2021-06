Joe Biden s’en prend à l’UE avec un ultimatum féroce de six mois – un énorme avertissement tarifaire émis | Monde | Nouvelles

Le président américain a donné à l’UE un ultimatum de six mois pour négocier ses propositions mondiales d’impôt sur les sociétés ou faire face à des tarifs de rétorsion de 25 pour cent sur les marchandises.

Cette décision entraînerait des droits de douane sur 2 milliards de dollars (1,6 milliard d’euros – 1,4 milliard de livres sterling) de marchandises en provenance de six pays, dont l’Espagne, l’Italie et l’Autriche, sur leurs taxes technologiques.

L’ultimatum vise à augmenter la pression sur l’UE pour qu’elle accepte une taxe mondiale de 15% sur les grandes entreprises qui remplacerait les taxes du bloc sur les géants numériques américains tels qu’Amazon et Google.

La représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, a déclaré que les tarifs seraient suspendus pendant 180 jours pour donner au bloc et aux pays non membres de l’UE le temps de terminer les négociations.

Elle a déclaré : « Les États-Unis se concentrent sur la recherche d’une solution multilatérale à une série de problèmes clés liés à la fiscalité internationale, y compris nos préoccupations concernant les taxes sur les services numériques.

« Les États-Unis restent déterminés à parvenir à un consensus sur les questions fiscales internationales dans le cadre des processus de l’OCDE et du G20.

“Les actions d’aujourd’hui donnent le temps à ces négociations de continuer à progresser tout en conservant la possibilité d’imposer des tarifs en vertu de l’article 301 si cela se justifie à l’avenir.”

La menace semble fonctionner car les riches démocraties du G7 devraient approuver la proposition de Washington d’un ambitieux impôt minimum mondial sur les sociétés lorsque leurs dirigeants se réuniront plus tard cette semaine en Grande-Bretagne.

Le minimum proposé est inférieur aux propres propositions de l’administration Biden visant à augmenter le taux d’imposition des sociétés nationales à 28% et à imposer un prélèvement minimum de 21% sur les bénéfices à l’étranger réalisés par les entreprises américaines.

Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a déclaré fin mai qu’il s’attendait à un fort soutien des pays du G7 pour la proposition d’impôt minimum américain, et a déclaré que cela aiderait à renforcer le soutien aux plans fiscaux de Biden parmi les législateurs américains.

Un certain nombre d’autres responsables du G7 ont suscité des attentes pour les réunions des ministres des Finances à Londres, les premières réunions en face-à-face pour le groupe depuis que la pandémie de COVID-19 a rendu les réunions virtuelles l’année dernière.

Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a déclaré à . dans une interview qu’il s’attend à ce que le groupe fasse des “progrès significatifs” sur les questions d’impôt sur les sociétés, notamment le problème plus épineux de l’accord sur la manière de taxer les grandes entreprises mondiales de services numériques telles que Facebook, Amazon.com, Alphabet Inc. Google, Apple Inc et Microsoft.

Un certain nombre de pays ont imposé des taxes unilatérales sur les services numériques ciblant ces entreprises, suscitant des menaces de représailles tarifaires de la part des États-Unis.

Les États-Unis ont insisté pour que tout régime fiscal pour ces entreprises ne discrimine pas les entreprises américaines et que toutes les taxes individuelles sur les services numériques soient interdites.

Il a plutôt proposé de cibler les 100 entreprises les plus grandes et les plus rentables pour payer plus d’impôts dans les pays où elles font des affaires, quels que soient leur classification industrielle et leur modèle commercial.

Le chancelier britannique Rishi Sunak a déclaré mercredi à . que le plan américain visant à cibler les 100 premières entreprises pourrait fonctionner, mais a déclaré que les grandes entreprises technologiques doivent faire partie de ce groupe et payer plus d’impôts là où elles opèrent.