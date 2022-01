À l’occasion de l’anniversaire des émeutes de Capitol Hill, le 46e président américain, 79 ans, visera directement son prédécesseur, 75 ans, à propos de la violente insurrection, a révélé l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, 43 ans. Le 6 janvier 2021, des milliers de partisans de Trump ont attaqué le Capitole à Washington, DC, à la suite des résultats annonçant la défaite de l’homme d’affaires devenu homme politique à l’élection présidentielle de 2020.

Les partisans de Trump ont fait une descente au Capitole dans une tentative infructueuse d’arrêter le dépouillement des votes du Collège électoral, faisant cinq morts et au moins cinq hospitalisations.

Mme Psaki a annoncé: «Le président Biden a été lucide sur la menace que l’ancien président représente pour notre démocratie et sur la façon dont l’ancien président travaille constamment à saper les valeurs américaines fondamentales et l’état de droit.

« Et le président Biden a bien sûr parlé à plusieurs reprises de la façon dont l’ancien président a abusé de son bureau, sapé la constitution et ignoré son serment envers le peuple américain dans le but d’amasser plus de pouvoir pour lui-même et ses alliés. »

Le président Biden « considére le 6 janvier comme le point culminant tragique de ce que ces quatre années sous le président Trump ont fait à notre pays et elles reflètent l’importance pour le président de gagner … la bataille pour l’âme de notre nation ».

Mme Psaki a poursuivi: «Je m’attendrais à ce que le président Biden explique l’importance de ce qui s’est passé au Capitole et la responsabilité singulière du président Trump dans le chaos et le carnage que nous avons vus.

« Et il repoussera de force les mensonges propagés par l’ancien président dans le but d’induire en erreur le peuple américain et ses propres partisans. »

Mardi, l’ancien président a annulé une conférence de presse dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride qui devait avoir lieu le 6 janvier.

Au lieu de cela, M. Trump a déclaré qu’il discuterait de bon nombre des sujets envisagés lors d’un rassemblement en Arizona le 15 janvier.

La raison pour laquelle M. Trump a annulé la conférence de presse n’était pas claire, mais, dans un communiqué, le politicien républicain a blâmé le « parti pris et la malhonnêteté » de l’enquête de la Chambre des représentants sur les émeutes de Capitol Hill, ainsi que les médias.

Quatre personnes sont mortes le jour de l’émeute et un policier du Capitole est décédé le lendemain.

Au moins 138 policiers et un nombre indéterminé de manifestants ont été blessés.

Mme Psaki a été interrogée sur le message de M. Biden à de nombreux républicains qui pensent toujours que le président a « volé » l’élection de son prédécesseur.

Elle a déclaré: «Ce qu’il va continuer à faire, c’est parler à tout le monde dans le pays.

« Ceux qui n’ont pas voté pour lui, ceux qui ne croient peut-être pas qu’il est le président légitime, sur ce qu’il veut faire pour améliorer leur vie. »