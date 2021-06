Joe Biden s’en prend au journaliste du G7 après une question sur les politiques de Trump “Donnez-moi une pause!” | Monde | Nouvelles

in

Le président américain Joe Biden a tenu une conférence de presse au G7 pour informer les médias de la productivité des réunions avec d’autres dirigeants internationaux. Il a insisté sur le fait que l’Amérique était de retour et que des progrès avaient été réalisés sur la Chine, le coronavirus et le changement climatique. Après avoir répondu à contrecœur à une autre question ayant déplacé la conférence de presse, le président américain s’en est pris à un journaliste.

On a demandé à M. Biden pourquoi il avait maintenu les sanctions sur l’acier et l’aluminium de l’ancien président Donald Trump et comment cela avait été reçu par les dirigeants internationaux.

M. Biden a ensuite aboyé qu’il n’était président que depuis 120 jours et pour “lui donner une pause”.

Avant de répondre à la question, le président Biden a déclaré: “Je vais avoir des ennuis avec mon personnel mais allez-y.

« Fais comme si je ne t’avais pas répondu.

Le journaliste a déclaré: “Vous avez répété à plusieurs reprises que l’Amérique était de retour.

“En même temps, vous avez maintenu en jeu certaines sanctions de l’ère Trump sur l’acier et l’aluminium.

« Je voulais vous demander, lorsque vous avez ces conversations avec des alliés européens qui sont très préoccupés par ces sanctions, comment justifiez-vous cela ? »

M. Biden a interrompu pour dire: “120 jours, donnez-moi une pause, j’ai besoin de temps.

« Trois, alimenter le développement des infrastructures dans les endroits qui en ont le plus besoin.

« Quatre, dans la lutte contre le changement climatique.

“La seule façon dont nous allons faire face aux menaces mondiales est de travailler ensemble.”