Joe Biden “sérieusement compromis” alors que les ennemis envisagent des “faiblesses” à exploiter contre les États-Unis | Monde | Nouvelles

Joe Biden a été critiqué pour sa décision et a averti qu’il était “sérieusement compromis” alors que les critiques continuent de s’accumuler contre le président américain. Le présentateur de Fox News a affirmé que les États-Unis étaient désormais considérés comme « faibles » et a rappelé que le public devait le supporter pendant « trois ans et demi supplémentaires ». Les coups de langue furieux sont survenus alors que le dernier vol d’évacuation quittait l’Afghanistan lundi soir, mettant fin à un conflit de 20 ans lancé à la suite des attentats du 11 septembre.

S’exprimant sur Fox News, le commentateur a lancé une diatribe à propos de Joe Biden : “Le président Biden, il ne démissionnera pas et il ne sera pas démis de ses fonctions/

«Il y a une grande réticence à installer le président Harris, mais le leadership de Biden a été sérieusement compromis.

“Il a blâmé Trump et les Afghans pour l’échec.”

L’hôte a poursuivi: «C’est tout simplement malhonnête. C’est s’agripper à la paille.

« Il a toujours l’air fatigué, dépassé, voire confus.

“C’est une apparence de faiblesse.

«Ce n’est pas juste à un moment comme celui-ci. Il ne répond pas aux questions, ou lorsqu’il le fait, elles viennent de journalistes qu’il a “l’ordre d’appeler”.

M. Varney a poursuivi: «Qui l’instruit? Qui écrit ses scripts ? Qui est vraiment responsable ?

Les forces américaines se sont retirées d’Afghanistan lundi, mettant fin à leur présence de 20 ans et laissant le contrôle aux talibans.

Des milliers de personnes ont fui leurs maisons en Afghanistan vers les pays voisins.

Le président Biden a rencontré dimanche les restes de 13 soldats tués lors d’une attaque terroriste revendiquée par l’EIIS-K à Kaboul.

Il a déclaré : « Nous avons rencontré les familles de 13 héros tombés au combat en Afghanistan, qui ont perdu la vie au service de notre pays.

“Pendant que nous prions pour le meilleur en Louisiane, gardons-les également dans nos prières.”