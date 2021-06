Joe Biden s’est fait rouler par Poutine et tout le monde le sait – RedState ⋆ .

Si vos seules sources d’informations provenaient des principaux réseaux de diffusion et de câble, à l’exception de Fox News, vous penseriez que Joe Biden vient de remporter le premier grand triomphe de sa présidence. Selon CNN, il a regardé avec défi Vladamir Poutine dans une démonstration de force jamais vue depuis le discours de Reagan dans l’Allemagne de l’Ouest de l’époque. En réalité, Biden était tout simplement trop sénile pour comprendre qu’il était temps de regarder les caméras.

(Le presseur G7 de Joe Biden était une épave de train absolue sur la scène mondiale)

Voici un avant-goût de la flatterie pour lancer le bal sur cet article.

Biden a regardé Poutine dans les yeux, Poutine a immédiatement détourné le regard. https://t.co/YCJJtB7PYq – Jim Sciutto (@jimsciutto) 16 juin 2021

via @MaxBoot -> Biden a effacé le sourire narquois du visage de Poutine https://t.co/0PBABUBsPU – Glenn Kessler (@GlennKesslerWP) 16 juin 2021

Bien sûr, ce que vous voyez sur les nouvelles du câble de gauche, selon notre arrangement habituel, n’est pas la vraie vie. Il s’agit plutôt d’un effort de propagande soigneusement organisé destiné à empêcher Biden de ressembler à l’idiot non qualifié d’un leader qu’il est.

Cela m’amène à mon point principal ici – Joe Biden a été absolument roulé par Poutine lors de leur sommet et tout le monde le sait. C’est juste une question de savoir si tout le monde l’admettra.

Sérieusement, regardons les faits. Biden, pour des raisons qui n’ont de sens pour personne qui n’a aucune compréhension de la politique étrangère, a décidé de participer à la réunion sans aucun plan réel. Qu’y avait-il sur la table à gagner ? Qu’espérions-nous faire abandonner l’opposition ? Ce sont des questions importantes qui devraient être posées chaque fois qu’un président tient un sommet avec un adversaire. Pourtant, il était clair que le seul véritable plan de Biden était de porter des aviateurs et de manger des glaces.

Poutine, en revanche, avait clairement des objectifs. Il a pu se présenter comme un leader ascendant face au biden maladroit. De plus, Poutine a eu une occasion en or de tenir une conférence de presse d’une heure au cours de laquelle il a réprimandé les États-Unis et a généralement tourné en rond autour des journalistes non préparés lui posant des questions. À vrai dire, la Russie est un dépotoir du tiers-monde avec un PIB inférieur à celui de l’Italie. Mais après la semaine dernière, ils se sont de nouveau vu offrir la position de « super-pouvoir », même s’il s’agit d’un faux.

Notons également que sur le fond, Biden s’est plié comme un costume à enfiler face à l’homme fort russe. La plus grande priorité de Poutine, pas seulement maintenant mais depuis une décennie, a été de terminer Nord Stream 2. Donald Trump avait imposé des sanctions empêchant l’achèvement du gazoduc stratégique et lucratif reliant la Russie à l’Europe. Pourtant, pour absolument rien en retour, Biden vient de le remettre à Poutine tout en engageant les États-Unis à l’OTAN à payer pour la défense de l’Allemagne contre l’ennemi même qu’ils enrichissent. Quelle grande diplomatie, non?

Si cela ne suffisait pas, Biden a ensuite donné à Poutine une liste réelle des principales cibles aux États-Unis à ne pas attaquer avec des cyberattaques. Ce faisant, il aurait tout aussi bien pu accrocher un géant « s’il vous plaît nous pirater » sur l’infrastructure la plus importante des États-Unis.

Biden n’était pas préparé de manière embarrassante pour sa supposée confrontation avec Poutine. Tout aussi grave, sa faiblesse était apparente pour tous nos autres adversaires à voir. Est-ce que quelqu’un pense que la Chine craint Biden à ce stade ? “Mais il porte des aviateurs et parle dur”, disent les médias alors qu’ils se fondent dans un bassin géant de boue partisane.

En fin de compte, les mots vides n’ont pas d’importance face aux actions et aux résultats. C’était une leçon que la gauche et certains à droite n’étaient pas disposés à apprendre pendant l’ère Trump. Être « dur » dans votre rhétorique n’a pas de sens si vous donnez à votre ennemi tout ce qu’il veut. C’est exactement ce que Biden a fait. Il a joué pour les hacks superficiels et hurlants de CNN, mais il a cédé à Poutine là où cela comptait vraiment. Maintenant, nous paierons le prix de sa faiblesse.