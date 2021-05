Joe Biden s’est moqué de la dernière erreur après que le président américain n’a pas expliqué sa propre politique | Monde | Nouvelles

Le président Joe Biden est apparu au Tidewater Community College en Virginie dans le cadre de sa tournée de promotion pour son dernier investissement de 1,8 billion de dollars dans les familles, les enfants et l’éducation. Mais le chef de l’Etat a ajouté à sa longue liste de bévues en suggérant qu’il ne ferait pas payer à quiconque gagnant moins de 400 000 dollars “un seul centime d’impôt”. Les critiques et les alliés se sont moqués du président en ligne, le félicitant pour son important allégement fiscal involontaire.

Discutant de son dernier plan d’investissement, M. Biden a déclaré aux journalistes: “La raison pour laquelle je suis dérangé de le faire est que je continue d’entendre dans la presse que Biden va augmenter vos impôts.

«Quiconque gagne moins de 400 000 $ par année ne paiera pas un seul cent d’impôts.

“Et nous n’augmenterons pas non plus le déficit en ligne avec la dernière réduction d’impôt gigantesque qui augmente le déficit de 2 trillions de dollars.”

Beaucoup se sont tournés vers Twitter pour se moquer du président, le sénateur républicain Ted Cruz écrivant: [Democrats] appelant accidentellement à l’abolition de l’impôt sur le revenu pour ceux qui gagnent moins de 400k, j’accepte! “

Un autre a écrit: “Oh gentil, Joe Biden fixe le taux d’imposition pour les gens qui gagnent moins de 400 000 $ à 0 pour cent.”

La bévue a été clarifiée après le discours où M. Biden faisait référence à une promesse qui ne verrait pas d’augmentations d’impôts pour quiconque gagnerait moins de 400000 dollars plutôt que de ne payer aucun impôt.

Mais ceux qui font partie des 0,3% les plus riches des États-Unis verront également une hausse des taux et une hausse de l’impôt sur les sociétés.

L’impôt sur les sociétés devrait passer de 21% à 28% avec l’introduction d’un impôt mondial minimum sur les sociétés.

L’impôt sur les plus-values ​​devrait presque doubler pour atteindre 43,4%, ce qui contribuera à financer son plan de 1,8 billion de dollars.

«Un investissement unique dans nos familles, dans nos enfants, qui répond à ce dont les gens se soucient le plus et dont ils ont le plus besoin.

«L’investissement dont nous avons besoin pour gagner la compétition, la compétition avec d’autres nations pour l’avenir parce que nous sommes dans une course – nous sommes dans une course.

«Tout commence par l’accès à une bonne éducation, comme vous le savez tous.

«Lorsque l’Amérique a rendu universels 12 ans d’éducation publique en Amérique au début des années 1900, cela a fait de nous la nation la mieux éduquée du monde et vous avez vu les avantages qui en découlaient.

“Mais le reste du monde nous a rattrapés, ils n’attendent pas et 12 ans ne suffisent plus pour rivaliser avec le monde du 21e siècle et diriger le 21e siècle.”