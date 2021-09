Joe Biden s’est moqué de l’hôte australien après une apparition bizarre “Qu’est-ce qui se passe avec ce gars!” | Monde | Nouvelles

À venir sur Netflix le 9 septembre 2021, le documentaire de Marcus A. Clarke Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali plonge profondément dans l’amitié et la rupture de ces deux personnalités publiques emblématiques. Si vous pensez connaître leurs histoires et comment elles s’entrelacent, détrompez-vous. Le réalisateur remet les pendules à l’heure et clarifie une […] More