Joe Biden s’est moqué de son «incroyable» revirement sur les problèmes de NI: «Cela anéantira l’économie! | Politique | Nouvelles

L’économiste et membre du groupe de réflexion Centre for Brexit Policy Catherine Mcbride a pris pour cible le président américain Joe Biden pour faire demi-tour sur le soutien irlandais. Lors d’un entretien avec Express.co.uk, Mme Mcbride a insisté sur le fait que le président américain a longtemps déclaré qu’il soutenait l’Irlande dans son débat sur le Brexit avec l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Cependant, a-t-elle déclaré, ce faisant, il a proposé un impôt international sur les sociétés pour les entreprises américaines, ce qui entraînerait la destruction de l’économie irlandaise.

En raison du fait que de nombreuses entreprises résident en Irlande, un nouveau niveau minimum fixe d’imposition des sociétés sur les sociétés américaines à l’étranger aurait un effet très négatif sur la République d’Irlande.

Mme Mcbride a déclaré: «Le plus drôle, bien sûr, à propos de l’Irlande et des États-Unis, c’est que Joe Biden propose qu’il y ait un taux d’imposition minimum aux États-Unis sur les bénéfices des sociétés à l’étranger de 21%.

«Sa secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a également proposé un taux global minimum d’impôt sur les sociétés au même niveau.

«Le ministre allemand des Finances a rapidement soutenu ce plan, sans surprise.

“Mais ce plan anéantirait complètement l’économie de la République d’Irlande en un seul coup de stylo.

“L’impôt sur les sociétés en Irlande n’est que de 12,5 pour cent, une part énorme de ses recettes fiscales provient de sociétés étrangères dont beaucoup sont des sociétés étrangères américaines.”

L’économiste a insisté sur le fait que le peuple irlandais devait se demander si Joe Biden avait le plus grand intérêt du pays en tant qu’allié pour l’avenir.

“C’est donc incroyable, car voici Joe Biden qui parle d’un grand match sur le fait que nous devons maintenir la paix en Irlande.

Les réformes fiscales du président Biden pourraient toutefois donner un coup de fouet à l’économie britannique.

Dans le cadre des plans de M. Biden pour un taux d’imposition minimum mondial sur les sociétés, les pays se verraient également accorder des droits d’imposition sur les bénéfices réalisés par les géants américains de la technologie.

Associé à l’impôt sur les sociétés à faible taux de M. Biden, on pense que le Royaume-Uni pourrait voir une augmentation de 21% des bénéfices du Trésor.

Selon l’analyse de Tax Justice UK, cela pourrait bénéficier au Royaume-Uni pour une somme d’environ 13,5 milliards de livres sterling par an, ou si elle était portée à 15%, 8,2 milliards de livres sterling.