Joe Biden s’excuse auprès d’Emmaneul Macron pour l’accord AUKUS « Honnête à Dieu, je pensais que vous le saviez | Monde | Nouvelles

Le commentaire est intervenu lors d’une réunion très surveillée avec son homologue français, Emmanuel Macron, à Rome, destiné à réparer les liens rompus après une rupture sur un accord pour fournir à l’Australie des sous-marins. « J’avais l’impression que la France avait été informée bien avant que l’accord n’était pas conclu, honnêtement envers Dieu », a déclaré le président Biden lors de sa rencontre avec son homologue à l’ambassade de France près le Saint-Siège au Vatican.

Le mois dernier, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie ont annoncé un nouveau partenariat qui comprend la fourniture d’une assistance pour aider l’Australie à développer des sous-marins à propulsion nucléaire – un accord selon la France a été conclu à son insu, mettant en péril un contrat existant d’une valeur de plusieurs milliards pour fournir à l’Australie du diesel. -sous-marins motorisés.

Le désaccord s’est intensifié au point rare que la France a temporairement rappelé son ambassadeur américain, et même Biden a été pris au dépourvu par la fureur des responsables français à ce sujet.

« Je pense que ce qui s’est passé – pour utiliser une expression anglaise – ce que nous avons fait était maladroit », a poursuivi M. Biden. « Cela n’a pas été fait avec beaucoup de grâce. J’avais l’impression que certaines choses s’étaient produites qui ne s’étaient pas produites. »

LIRE LA SUITE:

Qui est Clément Beaune, le « chien d’attaque » français qui déteste le Brexit ?

C’était un aveu frappant d’un faux pas de politique étrangère pour un président avec des décennies d’expérience dans ce domaine.

S’adressant à Twitter, Ben Lewis, correspondant international en chef de SBS, a déclaré : » Biden et Macron se serrant la main – Macron parle de nouveaux départs… Les États-Unis semblent sortir de la niche… mais l’Australie et le Royaume-Uni, pas tellement. «

Mais pour certains aux États-Unis, les excuses de Biden étaient trop difficiles à accepter, beaucoup qualifiant le commandant en chef de faible.

Roverchuck, s’adressant également à Twitter, a déclaré: « Veuillez le ramener chez lui au sous-sol. C’est déjà assez grave que nous vivons à travers sa politique, mais maintenant il embarrasse notre pays sur la scène mondiale.

Les commentaires reflètent le différend acharné en cours sur les droits de pêche entre Paris et Londres et l’idée que la France «examinerait» de près ses relations diplomatiques avec l’Australie à l’avenir, suggérant que tout n’a pas encore été oublié par Paris.

M. Biden a qualifié la France de « partenaire extrêmement apprécié et de puissance en soi ».

« Nous avons trop fait ensemble, souffert ensemble, célébré ensemble et apprécié ensemble pour que quoi que ce soit puisse briser cela. Nous sommes à l’un de ces points d’inflexion de l’histoire du monde. Les choses changent. Des morceaux du tableau bougent , » il ajouta.

A NE PAS MANQUER :

Passeport britannique avertissant qu’une femme INTERDIT d’entrer en Espagne [REVEAL]

Les appels Irexit explosent alors que les Irlandais se tournent vers l’UE [REPORT]

Les États-Unis utilisent Taïwan comme « agneau sacrificiel » [COMMENT]

Lorsqu’on a demandé à M. Macron s’il était satisfait du rétablissement des relations avec les États-Unis, il a déclaré aux journalistes : « Nous avons clarifié ensemble ce que nous devions clarifier ».

« Maintenant, ce qui est important, c’est d’être sûr qu’une telle situation ne sera pas possible pour notre avenir », a-t-il ajouté.

Un haut responsable de l’administration qui a informé les journalistes après la réunion a déclaré que Macron n’avait fait aucune demande supplémentaire au président lors de la réunion.

« Le président Macron n’a pas vraiment fait de demande au cours de cette session parce que nous avions élaboré, au cours des dernières semaines, un agenda commun, un plan directeur, une feuille de route pour le travail que les États-Unis et la France feront ensemble à l’avenir, « , a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

Une déclaration conjointe publiée par la suite par des responsables américains et français était tout aussi optimiste.

« Le président Biden et Macron soulignent la force de la relation de longue date et historique entre les États-Unis et la France, soutenue par nos valeurs démocratiques communes, nos liens économiques et notre coopération en matière de défense et de sécurité. »

« Le président réitère également un engagement commun à adapter et à moderniser notre alliance et notre partenariat transatlantiques à la lumière des tendances mondiales et conformément à la profondeur de nos liens, de nos valeurs communes et de nos intérêts partagés », a conclu la déclaration alors que les deux parties se préparent maintenant pour plus le défi plus global du changement climatique lors de la réunion COP26 à Glasgow.