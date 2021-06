Joe Biden signe une nouvelle fête nationale du Juneteenth Bill ⋆ 10z viral

in

Le mémorial de l’émancipation à Lincoln Park, Washington, DC, le 19 juin 2020. (Jonathan Ernst/.)

Le président Biden a signé jeudi une loi établissant le juin comme jour férié fédéral deux jours seulement avant l’occasion.

“Les grandes nations n’ignorent pas leurs moments les plus douloureux”, a déclaré Biden avant de signer le projet de loi. « Ils n’ignorent pas ces moments du passé. Ils les embrassent. Les grandes nations ne s’en vont pas. Nous acceptons les erreurs que nous avons commises. »

Le jour de l’indépendance nationale du 15 juin est le 11e jour férié fédéral annuel et le premier à être établi depuis le jour de Martin Luther King Jr. en 1983.

Juneteenth commémore la déclaration de l’armée de l’Union de la fin de l’esclavage au Texas le 19 juin 1865. La déclaration est intervenue plus de deux ans après que le président Abraham Lincoln a signé la proclamation d’émancipation au milieu de la guerre civile.

“Juinth marque à la fois une longue et dure nuit d’esclavage et la promesse d’un matin plus radieux à venir”, a déclaré Biden.

“C’est un jour d’attente profonde et de pouvoir profond”, a-t-il ajouté. “Un jour dont vous vous souviendrez de la tache morale, du terrible tribut que l’esclavage a fait subir au pays et continue de faire.”

La Chambre a approuvé le projet de loi 415-14 mercredi, un jour après que le Sénat a voté à l’unanimité en faveur de la mesure.

Même avant que Juneteenth ne devienne un jour férié fédéral, 49 États et Washington, DC, avaient déjà commémoré la date.

Les efforts pour reconnaître Juneteenth se sont intensifiés à la suite du calcul racial national qui a eu lieu après la mort de George Floyd à Minneapolis l’année dernière.

Quatorze républicains de la Chambre se sont opposés au projet de loi; Le représentant Matt Rosendale (R., Mont.) a lié les vacances à la théorie critique de la race avant le vote.

« Appelons un as un as. Il s’agit d’un effort de la gauche pour créer une journée de toutes pièces pour célébrer la politique identitaire dans le cadre de ses efforts plus larges pour faire de la théorie critique de la race l’idéologie régnante de notre pays », a déclaré Rosendale dans un communiqué.

Jeudi, l’Office of Personnel Management des États-Unis a annoncé que la plupart des employés fédéraux observeront le jour férié le vendredi 18 juin, car le jour férié tombe un samedi cette année.

