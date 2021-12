Joe Biden snobé alors que les tribunaux bloquent le mandat obligatoire du vaccin Covid dans trois États | Monde | Nouvelles

Alors que près de 782 000 personnes sont décédées du COVID-19 aux États-Unis, le président Biden est catégorique sur le fait que pousser tous les citoyens à se faire vacciner reste la meilleure solution pour ralentir la propagation du virus. Lundi, alors qu’il abordait la vague alarmante de variantes Omicron, il a exhorté les gens à se faire vacciner, à recevoir des rappels et à porter des masques.

Joe Biden a déclaré: « Cette variante est une cause d’inquiétude, pas une cause de panique.

« Nous allons nous battre et battre cette nouvelle variante. »

« Dans le cas, espérons-le peu probable, où des vaccinations ou des rappels mis à jour seraient nécessaires pour répondre à cette nouvelle variante. Nous accélérerons leur développement et leur déploiement avec tous les outils disponibles. »

La Maison Blanche a également imposé des règles sur les vaccins contre les coronavirus aux entrepreneurs du gouvernement, au personnel militaire et aux employés fédéraux, mais tous sont contestés devant les tribunaux.

Mardi, le Kentucky, l’Ohio et le Tennessee ont vu des juges fédéraux bloquer le mandat du vaccin COVID-19 pour les entrepreneurs.

La décision empêche la Maison Blanche d’imposer que les nouveaux contrats gouvernementaux doivent inclure des clauses exigeant que les employés des sous-traitants se fassent vacciner contre le COVID-19.

Le juge de district américain Gregory Van Tatenhove à Frankfort, Kentucky, a écrit : « Le président peut-il utiliser l’autorité déléguée par le Congrès pour gérer l’approvisionnement fédéral en biens et services afin d’imposer des vaccins aux employés des entrepreneurs et sous-traitants fédéraux ? Selon toute vraisemblance, la réponse à cette question la question est non. »

Les rapports montrent que 13 poursuites similaires sont en cours à travers le pays concernant le mandat des vaccins dans certaines professions.

LIRE LA SUITE : Joe Biden « met l’Iran sur la voie des armes nucléaires ! »

Les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) des États-Unis ont précédemment déclaré que le personnel de santé non vacciné menaçait la sécurité des patients.

Cependant, l’hésitation à la vaccination aux États-Unis reste un problème car seulement 59% de tous les Américains sont complètement vaccinés.

Près de 70 % ont eu au moins une injection.

Les opposants aux mandats de vaccination soutiennent également qu’ils violent la Constitution et restreignent la liberté individuelle.

Les employés du gouvernement américain devaient se faire vacciner avant le 22 novembre.

Pourtant, la Maison Blanche a déclaré aux agences fédérales qu’elles pourraient retarder la sanction de ceux qui ne s’y conformeraient pas.