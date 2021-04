Joe Biden snobé: Poutine formule des demandes pour un sommet d’urgence dans une nation européenne neutre | Politique | Nouvelles

Un assistant du Kremlin a déclaré hier que la réunion pourrait avoir lieu en juin, a rapporté l’agence de presse RIA. Le journal russe Kommersant, citant des sources anonymes, a déclaré que Biden avait proposé à Poutine de se réunir les 15 et 16 juin dans un pays européen.

Le conseiller en politique étrangère, Yuri Ouchakov, a déclaré qu’une décision ferme sur la réunion n’avait pas encore été prise.

M. Ouchakov, l’ambassadeur de Russie aux États-Unis de 1998 à 2008, a déclaré: “Nous prendrons une décision en fonction de nombreux facteurs.”

Par ailleurs, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, cité par RIA, a déclaré dimanche que la proposition de Biden pour le sommet avait été accueillie “positivement” et qu’elle était actuellement à l’étude.

Le Kremlin n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de ..

Poutine, puis le président américain Donald Trump ont tenu un sommet à Helsinki en juillet 2018.

Plus tôt ce mois-ci, Biden a appelé Poutine à réduire les tensions suscitées par une montée de l’armée russe à la frontière ukrainienne et a proposé un sommet pour s’attaquer à une série de différends.

Le Kremlin a déclaré à l’époque qu’un sommet serait subordonné au comportement des États-Unis, disant à Washington de renoncer à un plan visant à imposer de nouvelles sanctions à la Russie.

Les relations russo-américaines se sont effondrées à un nouveau plus bas d’après-guerre froide le mois dernier après que Biden a accepté lorsqu’on lui a demandé dans une interview s’il pensait que Poutine était un “tueur” et que Moscou a rappelé son ambassadeur à Washington pour des consultations.

Malgré les protestations de Moscou, les États-Unis ont imposé ce mois-ci une série de nouvelles sanctions contre la Russie pour ingérence présumée dans les élections américaines de 2020, cyber-piratage, intimidation contre l’Ukraine et autres actes jugés malveillants.

Poutine a participé à un sommet virtuel sur le climat organisé par Biden la semaine dernière.

L’Ukraine serait sans aucun doute une priorité à l’ordre du jour de toute rencontre entre les deux dirigeants.

Les tensions ont augmenté de façon spectaculaire au début du mois après qu’un grand nombre de troupes et de matériel russes ont commencé à se masser à la frontière occidentale de la Russie avec l’ancienne république soviétique et en Crimée, que M. Poutine a annexée de Kiev en 2014.

S’exprimant vendredi, un haut responsable de la défense a déclaré que les États-Unis voyaient du personnel russe se retirer – mais a souligné qu’il était encore tôt, soulignant que l’annonce par Moscou de son redéploiement à elle seule était “insuffisante pour nous rassurer”.

Le responsable anonyme a déclaré: «Il est un peu trop tôt pour dire exactement quelles forces se retirent et quel équipement semble être laissé derrière.

“Mais je peux juste vous dire que nous regardons de très très près.”

La Russie a annoncé jeudi avoir achevé une “inspection rapide” des exercices militaires dans son sud et l’ouest après des semaines de tensions avec l’Occident au sujet de sa concentration de dizaines de milliers de soldats près de l’Ukraine qui avait soulevé des inquiétudes à Kiev et en Occident quant au risque. de guerre.

Ces remarques semblaient être la première confirmation américaine de tout retrait des forces.

L’Ukraine a accueilli avec réserve l’annonce par la Russie du retrait des troupes.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a déclaré: “Si la Russie se retire vraiment de la frontière avec l’Ukraine, l’énorme force militaire qu’elle a déployée là-bas, cela apaisera déjà les tensions”.

La Maison Blanche a déclaré que la Russie avait plus de troupes à la frontière orientale de l’Ukraine qu’à tout moment depuis 2014.

La porte-parole du président ukrainien a estimé plus tôt en avril que la Russie avait déployé plus de 40 000 soldats à la frontière orientale de l’Ukraine et plus de 40 000 en Crimée. Environ 50 000 de ces forces étaient de nouveaux déploiements, a-t-elle déclaré.

