Joe Biden sort de la conférence de presse sur l’ouragan Ida lorsqu’un journaliste mentionne l’Afghanistan | Monde | Nouvelles

Le président Biden a critiqué un journaliste qui l’a défié sur la volatilité actuelle en Afghanistan. Il a déclaré qu’il “n’allait pas répondre sur l’Afghanistan maintenant” avant de quitter brusquement la scène de la conférence de presse. L’échange tendu a eu lieu lors de la visite du président américain au siège de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) alors que l’ouragan Ida touchait terre.

Le président Biden a profité de la conférence de presse pour détailler la préparation de son gouvernement à l’ouragan.

Il a averti que la tempête est “menace à la vie” et que la dévastation est “probablement immense”.

M. Biden a ajouté que certains endroits pourraient prendre des semaines pour récupérer le pouvoir, affirmant que son gouvernement “prévoyait le pire”.

Puis, après ses remarques, il a dit : “Je ne suis pas censé répondre à des questions, mais allez-y.”

Un journaliste a demandé : “Sur l’Afghanistan, y a-t-il encore…”

Cependant, le président Biden a interrompu le journaliste avant la fin de la question, en disant: “Je ne vais pas répondre sur l’Afghanistan maintenant.”

Il a ensuite fait irruption hors de la scène et hors de la vue de la caméra en direct.

Un compte de réseau social partageant l’échange a tweeté : « Biden déclare immédiatement qu’il ne veut pas parler de l’Afghanistan et s’en va.

“13 soldats américains ont été tués après une situation chaotique causée par Biden.”

Ronny Jackson, un membre du Congrès républicain du Texas, a tweeté : « Biden n’a AUCUNE INDICATION sur ce qui se passe.

« Il ne répondra à aucune question sur l’Afghanistan parce qu’il NE PEUT PAS répondre à aucune question sur l’Afghanistan. Il est temps pour lui de Démissionner !

Plus tôt dans la journée, le président a assisté à une cérémonie solennelle au Delaware pour le rapatriement des corps des 13 soldats américains morts dans l’attaque de l’Etat islamique.

Il a été rejoint par son épouse, la première dame Jill Biden, à la base aérienne de Douvres pour le “transfert digne” des militaires américains.

Dans une déclaration samedi, M. Biden a rendu hommage aux membres du service en tant que “héros qui ont fait le sacrifice ultime au service de nos idéaux américains les plus élevés et tout en sauvant la vie des autres”.

Le père de l’un des soldats tués, le L/cpl Kareem Nikoui, a blâmé M. Biden pour la mort de son fils.

Steve Nikoui a déclaré : « Ils ont envoyé mon fils là-bas comme pousseur de papier, puis les talibans ont assuré la sécurité. Biden lui a tourné le dos. C’est ça.”

Le secrétaire d’État Anthony Blinken a répondu : « Si j’étais à sa place, je ressentirais probablement exactement la même chose.

“Il n’y a pas de mots que quiconque puisse dire pour apaiser le chagrin qu’un parent ressent à la suite de la perte de son enfant.”