Joe Biden souffre d’une bévue gênante en qualifiant presque Poutine de “président TRUMP” | Monde | Nouvelles

Le président américain – surnommé “Sloppy Joe” par ses rivaux pour ses gaffes fréquentes – a commis sa dernière bévue après s’être entretenu en face à face avec le président russe à Genève plus tôt dans la journée. La stabilité nucléaire, la cybersécurité et d’éventuels échanges de prisonniers étaient à l’ordre du jour alors que les hommes se sont assis pour leur première réunion en personne.

Les deux parties ont minimisé au préalable la possibilité de concessions majeures et il est apparu que les pourparlers visaient à dégeler les relations glaciales entre les deux pays.

Les choses semblaient aller bien pour le leader américain jusqu’à sa bourde flagrante lors de la conférence de presse d’après-rencontre.

Interrogé sur les différends en cours dans l’Arctique entre les deux pays, M. Biden a déclaré: “J’ai entendu une partie de la conférence de presse du président Trum… en fait une zone franche.

Le président américain de 78 ans a déjà été accusé d’être devenu sénile – une affirmation qu’il nie avec véhémence.

La paire a été photographiée en train de serrer la main plus tôt dans la journée dans le but de réparer des cravates très effilochées.

M. Biden a précédemment qualifié M. Poutine de “tueur” et d'”autocrate” et l’a mis en garde contre l’ingérence russe en Crimée.

Le dirigeant russe a riposté en disant “il en faut un pour en connaître un” – faisant allusion à l’ingérence américaine dans les pays du monde entier.

L’implication présumée de la Russie dans les tentatives d’assassinat d’un agent double et de sa fille à Salisbury et de son rival politique Alexi Navalny a également été largement condamnée et a entraîné des sanctions sévères contre l’État.

M. Biden a déclaré avoir averti son homologue russe qu’il y aurait des conséquences “dévastatrices” si le militant emprisonné ne quittait pas la prison en vie.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse : “Je lui ai dit clairement que je pensais que les conséquences seraient dévastatrices pour la Russie.”

M. Poutine a ignoré la menace – refusant même de mentionner le nom du chef de l’opposition ou de garantir sa libération en toute sécurité.

Se référant à lui comme « cet homme », il a déclaré : « Cet homme savait qu’il enfreignait la loi de la Russie.

L’homme d’État russe a déclaré plus tard que leurs entretiens de trois heures avaient été “assez constructifs” et a félicité M. Biden comme un “homme d’État expérimenté”.

M. Biden a répondu que la Russie se trouve dans une situation difficile parce qu'”elle est pressée par la Chine.

« Ils veulent désespérément rester une grande puissance ».