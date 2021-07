Joe Biden sous le feu du choix de l’ambassadeur britannique au “moment charnière” – “Pas ce qu’il faut !” | Monde | Nouvelles

Le président américain a choisi une collecte de fonds démocrate avec très peu d’expérience diplomatique Jane Hartley. Mme Hartley a apporté des millions de dollars à la campagne présidentielle de M. Biden. Et elle aurait maintenant accepté l’offre. Cela survient après de nombreux mois d’indécision de la part du président Biden quant au choix de la personne la mieux adaptée pour le poste.

Brett Bruen, ancien chef de l’engagement mondial à la Maison Blanche, a déclaré : « Ce n’est pas la personne dont nous avons besoin à un moment aussi crucial et périlleux pour les relations transatlantiques.

“Une expérience diplomatique, et non donatrice, est nécessaire pour guider notre pays et le monde vers des eaux plus calmes.”

Mme Hartley, 71 ans, était un choix surprise, de nombreux autres, dont l’ancien maire de New York Mike Bloomberg et l’ancien responsable de la sécurité de l’État Colin Powell, étant considérés pour le poste.

En revanche, l’ancien président américain Donald Trump a annoncé Robert « Woody » Johnson comme ambassadeur du Royaume-Uni avant même d’être élu.

Mme Hartley est née à New York et est mariée à Ralph Schlosstein, banquier d’investissement et directeur général d’Evercore Partners.

L’homme de 71 ans a été brièvement ambassadeur en France et à Monaco entre 2014 et 2017.

Sa carrière a commencé à la Convention nationale démocrate.

Elle a ensuite rejoint l’administration de Jimmy Carter dans les années 1970 en tant que fonctionnaire.

La chose qui a le plus marqué M. Biden en ce qui concerne la nomination de Mme Hartley était son travail à Paris, selon le Washington Post.

Elle a passé trois ans dans la capitale française à préparer la conférence sur le climat COP 21 et a travaillé en étroite collaboration avec les agences de renseignement après plusieurs attentats terroristes.