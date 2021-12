Joe Biden soutient le projet de truquer une élection que son parti préfère perdre – RedState

J’ai le regret de vous informer que Joe Biden craque à nouveau pour la tyrannie. Mais avant d’arriver au président, engageons-nous dans une expérience de pensée.

Imaginez un monde dans lequel les républicains contrôlent les trois branches du gouvernement, et dans ce monde, il y a une élection nationale à venir. De plus, les républicains sont fortement favorisés pour perdre. Maintenant, imaginez que le GOP crache ensuite sur des siècles de précédent et introduit une prise de contrôle fédérale du système électoral afin d’essayer de truquer cette élection. Enfin, lorsqu’ils n’ont pas réussi à l’adopter par les moyens législatifs traditionnels, ils ont ensuite décidé de modifier les règles du Sénat afin de l’adopter quand même.

Quelle serait la réaction ?

MSNBC se taira-t-il jamais sur le GOP détruisant notre « démocratie » ? Combien d’articles d’opinion seraient écrits dans le New York Times prononçant la fin de notre système gouvernemental ? Un record du monde du plus grand nombre de mentions du mot « coup » serait-il établi ? Dans quel établissement psychiatrique Joy Reid serait-elle placée ?

Mais bien que ce monde ne soit pas réel, celui dans lequel nous vivons comprend un parti démocrate qui fait tout ce que je viens de décrire. Et pour la première fois, Joe Biden lui-même a approuvé le plan de truquer les élections de 2022 en faisant exploser l’obstruction systématique.

Biden soutient l’exception à l’obstruction systématique pour les projets de loi sur le droit de vote https://t.co/yhYWmc67Uv pic.twitter.com/CeB9uNmxNb – La Colline (@thehill) 23 décembre 2021

Certains peuvent chicaner avec mon utilisation du mot «truqué», mais je pense que c’est plus que approprié. La législation des démocrates interdit non seulement les lois sur l’identification des électeurs qui sont essentielles à la sécurité des élections, mais elle approuve également la récolte des bulletins de vote, utilise l’argent des contribuables pour financer des campagnes politiques, impose l’inscription le jour même sans aucune garantie, rend le vote par correspondance universel, s’inscrit automatiquement mineurs, légalise le vote dit « au volant », et met même en place un système où les bulletins de vote sont autorisés à être comptés s’ils arrivent 10 jours après une élection.

Il n’y a tout simplement aucune justification pour passer une prise de pouvoir illégitime sur les systèmes électoraux de la nation, et à mon avis, aucune justification ne pourrait jamais exister en aucune circonstance. Nous sommes une république et le contrôle localisé des élections est un principe fondamental de notre système.

D’ailleurs, quelqu’un peut-il signaler ce qui s’est passé l’année dernière qui nécessite une refonte complète de nos systèmes de vote ? Les démocrates ont inventé cela à partir de rien, et maintenant ils proclament que le pays mourra sur la vigne s’il n’est pas adopté.

Et parce que Joe Biden est un lâche et une marionnette absolus, il est maintenant pleinement d’accord pour détruire la légitimité du Sénat afin d’essayer de truquer une élection. Le présenter comme une « exception » à l’obstruction systématique devrait insulter l’intelligence de chacun. Si vous pouvez faire une exception sur les « droits de vote », une peut être faite sur n’importe quoi. Oh oui, et ne l’oublions pas, les démocrates aimeraient également emballer la Cour suprême. Vous savez, pour sauver la « démocratie » ou quelque chose comme ça.

Tout cela est vraiment tyrannique, et si la chaussure était sur l’autre pied, les grincements de dents de la presse ne cesseraient jamais. Pourtant, au lieu d’être condamnés, les démocrates sont en fait félicités pour leurs efforts dictatoriaux. C’est de la folie absolue.