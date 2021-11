Joe Biden soutient les plans de l’armée européenne d’Emmanuel Macron dans un énorme revirement : « Complémentaire à l’OTAN » | Monde | Nouvelles

Biden axe les tarifs commerciaux vers l’UE dans un discours jaillissant ‘

Les deux dirigeants se sont rencontrés à Rome pour la réunion du G20 ce week-end pour la première fois depuis que la France a raté un accord lucratif sur les sous-marins aux mains d’une nouvelle alliance de défense entre l’Amérique, les États-Unis et l’Australie.

A la fin de la réunion, au cours de laquelle Joe Biden a reconnu que les communications sur la soi-disant alliance AUKUS avaient été « maladroites », la Maison Blanche a déclaré que M. Biden « reconnaît l’importance d’une défense européenne plus forte et plus capable qui contribue positivement à la sécurité transatlantique et est complémentaire de l’OTAN ».

À Rome, M. Macron et le président Biden ont convenu d’envisager de rendre les règles d’exportation d’armes plus efficaces, s’attaquant à une source de friction de longue date.

« Les présidents ont l’intention de lancer un dialogue stratégique entre les États-Unis et la France sur le commerce de la défense afin de favoriser une vision commune sur les questions d’accès aux marchés de la défense et d’exportation », ont déclaré le président américain et le président Macron dans un communiqué conjoint à l’issue de discussions à Rome en marge d’un sommet du G20. .

Les deux dirigeants ont partagé des paroles chaleureuses et un langage corporel amical, mais M. Macron a déclaré plus tard que la confiance de la France devait être regagnée par des actes et non par des paroles.

Joe Biden a soutenu l’idée d’une armée européenne « complémentaire de l’OTAN » (Image: GETTY)

« Je pense que ce qui s’est passé, pour utiliser une expression anglaise, ce que nous avons fait était maladroit. Cela n’a pas été fait avec beaucoup de grâce », a déclaré M. Biden.

« J’avais l’impression que certaines choses s’étaient produites qui ne s’étaient pas produites. Et – mais je tiens à être clair : la France est un partenaire extrêmement, extrêmement apprécié – extrêmement – et une puissance en soi. »

M. Biden a également noté que les États-Unis n’avaient pas d’allié plus ancien et plus fidèle que la France et a déclaré qu’il n’y a aucun endroit où les deux nations ne peuvent pas coopérer.

« J’avais l’impression que la France avait été informée bien avant que l’accord n’était pas conclu. Honnêtement, je ne savais pas que vous ne l’aviez pas été », a déclaré M. Biden à M. Macron.

LIRE LA SUITE: Ligne de pêche : Liz Truss exige que la France « arrête de nous menacer !

M. Macron a déclaré que sa rencontre avec M. Biden était « importante » et qu’il était essentiel de « regarder vers l’avenir » alors que son pays et les États-Unis s’efforcent de réparer les barrières.

« Ce qui compte vraiment maintenant, c’est ce que nous ferons ensemble dans les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir », a déclaré M. Macron.

M. Macron a déclaré plus tard aux journalistes que la réunion avec M. Biden avait été utile, avec un engagement « fort » des États-Unis en faveur de la défense européenne, mais ce qui s’est passé ensuite était important.

« La confiance, c’est comme l’amour : les déclarations, c’est bien, mais les preuves, c’est mieux », a déclaré M. Macron.

Les deux gouvernements se sont également engagés à « identifier des mesures pour améliorer l’efficience et l’efficacité des autorisations d’exportation de la défense », ajoute le communiqué.

Joe Biden a déclaré que la communication sur AUKUS vers la France était « maladroite » (Image: GETTY)

La France a demandé des éclaircissements sur un ensemble de contrôles des exportations d’armes américaines connus sous le nom d’International Traffic in Arms Regulations (ITAR), qui permettent à Washington de bloquer la réexportation de composants américains sensibles intégrés dans des armes étrangères.

Les entreprises de défense françaises et européennes ont reproché à l’ITAR d’avoir entravé leurs exportations vers des pays tiers dans le passé, tandis que les entreprises d’armement américaines ont fait campagne pour maintenir les règles suffisamment flexibles pour éviter de restreindre trop étroitement leurs propres ventes d’armes.

« Nous avons conclu un certain nombre d’accords de coopération bilatérale, dont plusieurs sont essentiels à mes yeux, d’abord sur les exportations d’armes », a déclaré M. Macron aux journalistes après avoir rencontré M. Biden.

« Pourquoi ? Parce que nous devons clarifier les règles ITAR, faute de quoi nos politiques peuvent être complètement bloquées.

« Nous avons donc ouvert un processus pour résoudre le problème et travailler ensemble. »

Un porte-parole du département d’État, qui supervise les contrôles des exportations ITAR, a refusé de commenter les négociations diplomatiques.

Il y a eu des tentatives sporadiques de pays européens pour rendre leurs armes « sans ITAR » pour contourner les règles, mais les analystes de la défense se sont demandé si cela était faisable étant donné la grande quantité de composants de haute technologie fabriqués aux États-Unis dans l’aérospatiale.

D’anciens responsables américains affirment que toute modification du traitement de la France en vertu des règles peut nécessiter un traité, un obstacle potentiel clé.

Les tensions sur les contrôles ITAR ont éclaté en 2012 lorsque le groupe français de défense Thales a heurté un barrage routier concernant l’exportation de satellites lancés par des fusées chinoises.

Les négociations pour vendre des chasseurs Rafale construits par Dassault de la France à l’Égypte auraient été retardées en 2018 en raison des restrictions ITAR sur leurs missiles.

La portée mondiale de la réglementation est réapparue l’année dernière lorsque l’avionneur français Airbus a été condamné à une amende pour violations de l’ITAR dans le cadre d’un règlement multinational sur la corruption.