Joe Biden surnommé «sourd, muet et aveugle» au chaos déclenché par les États-Unis | Monde | Nouvelles

Le président américain Biden a maintenu l’engagement de son administration à retirer toutes les troupes américaines d’Afghanistan d’ici le 31 août. S’exprimant mardi à la Maison Blanche, il a déclaré : « Nous sommes actuellement sur le point de terminer d’ici le 31 août. le meilleur.

“Chaque jour d’opérations apporte un risque supplémentaire à nos troupes.”

Cependant, écrivant dans le Daily Telegraph, l’ancien politicien néerlandais Ayaan Hirsi Ali a saccagé la décision de M. Biden.

Elle a déclaré que “les talibans et les djihadistes du monde entier célèbrent le fait que les dirigeants américains sont devenus sourds, muets et aveugles”.

Elle a ajouté: “Ils sont tellement stupides que l’administration Biden aurait fourni aux talibans les noms et les détails biométriques des Afghans qui ont travaillé pour les États-Unis au cours des deux dernières décennies, dans une démonstration de foi aveugle qu’ils autoriseraient ces Afghans à risque par des points de contrôle pour l’évacuation.

L’auteur a ensuite critiqué le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan pour sa récente conférence de presse à la Maison Blanche, où il a laissé entendre que l’administration avait été en contact étroit avec les talibans à l’approche du brutal attentat suicide de jeudi dernier à Kaboul.

Quelques jours avant l’attentat suicide revendiqué par ISIS-K, M. Sullivan a déclaré : « Nous nous engageons avec les talibans, consultons les talibans sur tous les aspects de ce qui se passe actuellement à Kaboul, sur ce qui se passe à l’aéroport ; sur la façon dont nous devons nous assurer que le passage à l’aéroport est facilité pour les citoyens américains, les SIV, les ressortissants de pays tiers, etc.

Mme Hirsi Ali a exprimé sa consternation quant au fait que les identités des personnes inscrites au programme spécial de visa d’immigration (SIV) ont été « remises aux talibans ».

Ajoutant que les Afghans impliqués dans le programme SIV “ont pris un risque énorme mais ont été rassurés que l’Amérique les soutenait”.

Cette semaine, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que les talibans « ont pris des engagements publics et privés pour fournir et permettre un passage sûr pour les Américains, les ressortissants de pays tiers et les Afghans en danger après le 31 août ».

Cependant, Mme Hirsi Ali n’est pas convaincue que les talibans tiendront parole.

Avant qu’il ne s’effondre, le gouvernement afghan a déclaré que les talibans « faisaient du porte-à-porte et triaient les noms aux points de contrôle de Kaboul alors qu’ils recherchaient des personnes qui travaillaient avec les forces dirigées par les États-Unis ou le gouvernement afghan précédent ».

Mme Hirsi Ali a déclaré que “l’imprudence de l’équipe Biden continue de m’étonner”.

Elle a conclu : « C’est vraiment comme s’ils étaient sourds, muets et aveugles.

“Ignorer non seulement ce qui se passe sur le terrain en Afghanistan, mais aussi ce qui s’est passé dans de multiples situations similaires à travers l’histoire.”