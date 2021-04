Joe Biden surveille attentivement Boris Johnson et «pourrait chercher à intervenir» sur les changements du Brexit | Politique | Nouvelles

L’Irlande du Nord “ ressent un sentiment de trahison ”, déclare le révérend

Le protocole a été approuvé par l’UE et le Royaume-Uni lors des négociations sur le Brexit l’année dernière dans le but d’empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande. Il a été conçu pour maintenir la fluidité du commerce sur l’île et éviter une frontière et des points de contrôle rigoureux.

Cependant, plus tôt cette année, une dispute sur les approvisionnements en vaccins contre le coronavirus a incité l’UE à utiliser l’option «nucléaire» d’invoquer l’article 16.

L’article 16 fait partie du protocole qui régit les accords commerciaux de l’île avec l’UE et la Grande-Bretagne.

Bruxelles a rapidement annulé sa décision après les critiques du Royaume-Uni et de l’Irlande.

Maintenant, Allister Heath, rédacteur en chef du Sunday Telegraph, a affirmé que le président américain M. Biden “pouvait intervenir” si le protocole échouait.

Joe Biden peut intervenir si le protocole d’Irlande du Nord échoue (Image: .)

Boris Johnson a signé un accord sur le Brexit en décembre (Image: .)

Dans sa dernière chronique, M. Heath a déclaré: “L’UE elle-même a menacé de déclencher l’article 16 lors de sa dispute avec AstraZeneca.

“Mais l’administration Biden pourrait chercher à intervenir si le protocole échoue, et les répercussions devraient être très soigneusement contrôlées.

«À plus long terme, Stormont votera sur la poursuite du protocole en 2024: que sera alors le point de vue du gouvernement britannique à ce sujet?

“À quoi ressemblera une alternative détaillée et réaliste?”

LIRE LA SUITE: Kuenssberg a fermé ses portes suite à la démission de Boris: “ C’est un briefing COVID! ”

Les tensions en Irlande du Nord s’intensifient (Image: .)

M. Heath a poursuivi en avertissant que les tensions sont «vouées à augmenter».

Il a poursuivi: «Plus généralement, le Royaume-Uni cherchera désormais à défendre ouvertement ses intérêts dans tous les domaines et à être plus explicite quant à ses divergences par rapport aux règles de l’UE.

“La triste mais inévitable réalité est que les tensions sont vouées à augmenter à mesure que nous ripostons; elles seront parfois tendues.”

L’article 16 est destiné à être utilisé lorsque le protocole entraîne de manière inattendue de graves “difficultés économiques, sociétales ou environnementales”.

Cinq moments clés qui ont conduit au Brexit (Image: Express)

Cependant, les tensions sur le protocole d’Irlande du Nord se sont intensifiées en février et des menaces «troublantes» contre le personnel commercial ont forcé la suspension des contrôles alimentaires après le Brexit.

Edwin Poots, le ministre de l’Agriculture d’Irlande du Nord, a déclaré qu’il avait décidé de retirer le personnel du port de Belfast ainsi que Larne après que des graffitis «sinistres et menaçants» aient suscité des inquiétudes quant à la sécurité et au bien-être du personnel.

Les graffitis s’opposaient à la perception de la «frontière de la mer d’Irlande» imposée à la suite des termes de l’accord commercial du Brexit avec l’UE.

Les loyalistes de l’Ulster, qui s’opposent à toute divergence entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, seraient derrière les messages.

Les tensions s’intensifient en Irlande du Nord (Image: .)

Les partis unionistes du Nord ont appelé à l’abrogation du protocole et à l’invocation de l’article 16 pour résoudre les problèmes d’approvisionnement en denrées alimentaires et autres produits.

L’UE a été largement critiquée pour avoir invoqué l’article 16 en janvier, une décision qui a rapidement fait marche arrière.

À l’époque, la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu’il s’agissait d’un “oubli”.

Elle a tweeté: “Nous nous sommes mis d’accord sur le principe selon lequel il ne devrait pas y avoir de restrictions à l’exportation de vaccins par les entreprises où elles remplissent des responsabilités contractuelles.”

La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen (Image: .)

Depuis le référendum de 2016, M. Biden est un critique virulent du Brexit.

Avant sa victoire présidentielle l’année dernière, M. Biden a averti que l’Irlande ne devait “pas devenir une victime” du Brexit, intervenant pour essayer de dissuader M. Johnson de donner suite au projet de loi sur le marché intérieur.

M. Biden, d’origine irlandaise, a averti: «Nous ne pouvons pas permettre à l’accord du Vendredi saint qui a apporté la paix en Irlande du Nord devenir une victime du Brexit.

«Tout accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni doit être subordonné au respect de l’Accord et à empêcher le retour d’une frontière dure. Période.”

L’accord du Vendredi saint a mis fin à trois décennies de violence en Irlande du Nord.