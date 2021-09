Joe Biden tient un appel de fin de soirée avec Xi alors que les tensions pourraient « dégénérer en conflit » | Monde | Nouvelles

in

Le président Joe Biden s’est entretenu hier avec le chef de la République populaire de Chine, Xi Jinping, au milieu des relations tendues entre Pékin et Washington. L’appel, qui a été lancé par le président américain, était le premier appel entre les dirigeants des deux nations en sept mois.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine s’étaient accrues lors du passage de Donald Trump à la Maison Blanche.

Les relations sino-américaines ont continué de se détériorer sous la direction de Biden au milieu des tensions croissantes en mer de Chine méridionale.

Après l’appel téléphonique de Biden et Jinping, la Maison Blanche a publié une lecture résumant ce dont le couple avait discuté au cours de leur conversation de 90 minutes.

Il disait : « Les deux dirigeants ont eu une large discussion stratégique au cours de laquelle ils ont discuté des domaines où nos intérêts convergent et des domaines où nos intérêts, valeurs et perspectives divergent.

“Ils ont convenu de s’engager sur les deux ensembles de questions ouvertement et directement.

“Cette discussion, comme l’a clairement indiqué le président Biden, faisait partie des efforts continus des États-Unis pour gérer de manière responsable la concurrence entre les États-Unis et la RPC.

“Le président Biden a souligné l’intérêt durable des États-Unis pour la paix, la stabilité et la prospérité dans l’Indo-Pacifique et dans le monde et les deux dirigeants ont discuté de la responsabilité des deux nations de veiller à ce que la concurrence ne dégénère pas en conflit.”

Plus récemment, les États-Unis ont même accusé la Chine de mener des attaques dans le cyberespace, notamment un piratage du système de messagerie de Microsoft.

JUST IN: la France prévient que la coopération “clown” Priti Patel pourrait prendre fin si elle force des bateaux à Calais

La semaine dernière, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a averti l’ancien candidat à la présidence John Kerry que des relations tendues pourraient saper la lutte contre le changement climatique.

M. Kerry, qui est maintenant l’envoyé de Biden pour l’environnement, a reçu l’avertissement lors d’une visite à Tianjin.

Pékin et Washington se sont également opposés à la conduite de l’Armée populaire de libération dans la mer de Chine méridionale et le détroit de Taïwan.

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken avait précédemment appelé la Chine à “cesser son comportement provocateur”.

LIRE LA SUITE: L’ex-président afghan Ghani nie furieusement s’enfuir avec des millions

Il a déclaré : « La République populaire de Chine continue de contraindre et d’intimider les États côtiers de l’Asie du Sud-Est, menaçant la liberté de navigation sur cette route mondiale critique ».

“Nous appelons la RPC”, a-t-il poursuivi, “à respecter ses obligations en vertu du droit international, à cesser son comportement provocateur et à prendre des mesures pour rassurer la communauté internationale qu’elle est attachée à l’ordre maritime fondé sur des règles qui respecte les droits de tous pays, grands et petits.

A Pékin, un média public a affirmé que le président américain avait été informé par le Premier ministre chinois que la politique américaine dans la région avait causé de “graves difficultés” aux relations sino-américaines.

Selon un rapport de Xinhua, Xi a déclaré : “La confrontation sino-américaine entraînera un désastre pour les deux pays et le monde”.

A NE PAS MANQUER :

Les talibans interdisent aux femmes afghanes de faire du sport en raison de préoccupations religieuses [REVEAL]

Les talibans “n’auront aucune relation avec Israël”, selon des militants [INSIGHT]

Craintes de massacres de chrétiens : des milliers de personnes menacées par les talibans, selon un rapport [ANALYSIS]

Le rapport chinois a ajouté que Pékin et Washington étaient convenus de maintenir des contacts réguliers.