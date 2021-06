Joe Biden : un ancien diplomate dit que les États-Unis « enflamment les choses » à propos de l’accord du Vendredi saint | Politique | Nouvelles

in

Il fait suite à des rapports anticipant un avertissement du président Biden au Premier ministre et à l’UE concernant le processus de paix en Irlande du Nord lors du sommet du G7 cette semaine. Le président américain est arrivé mercredi au Royaume-Uni pour sa première visite à l’étranger depuis son entrée en fonction.

Le conseiller à la sécurité nationale de M. Biden, Jake Sullivan, a averti que le président avait des inquiétudes “très profondes” concernant les tensions frontalières du Brexit avec l’Irlande du Nord.

Selon The Times, Yael Lempert, diplomate américain le plus haut placé en Grande-Bretagne, aurait déclaré la semaine dernière au ministre du Brexit, Lord Frost, que le gouvernement « enflammait » les tensions en Irlande et en Europe en raison de son opposition aux contrôles dans les ports de la province.

Mais l’ancien envoyé spécial américain en Irlande du Nord, Mick Mulvaney. a suggéré que M. Biden exprimant son soutien à l’accord du Vendredi saint “envenimait” en fait la situation.

Il a déclaré à BBC Newsnight: “Les États-Unis semblent enflammer les choses eux-mêmes, alors que nous avons probablement besoin d’être équilibrés en ce moment.”

M. Mulvaney a souligné que “tout le monde” souhaite que l’accord du vendredi saint, également connu sous le nom d’accord de Belfast, soit respecté.

Il a déclaré : « Nous voulons tous que la paix soit préservée, tout le monde veut que l’Accord de Belfast soit préservé, mais il doit se rappeler que le cœur de l’Accord du Vendredi saint respecte l’union du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

«Alors, oui, quand vous parlez du retour de l’Amérique, je pensais que c’était ce que Joe Biden n’aimait pas chez Donald Trump.

“Encore une fois, je pense que les politiques entre l’administration précédente et cette administration sont à peu près alignées, c’est-à-dire que nous voulions que tout le monde s’assoie et examine ce qui devrait être un type de chose négociable.”

