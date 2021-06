Joe Biden va à fond Leroy Jenkins dans un discours d’appât de course, rampe à nouveau sur les jeunes filles – RedState ⋆ .

Joe Biden est apparu à Tulsa, OK aujourd’hui pour prononcer un discours sur la course. Ce qui a suivi était une preuve supplémentaire qu’il n’avait pas besoin d’être près du bureau de la présidence. Des revendications sauvages aléatoires à l’appâtage racial en passant par les jeunes filles rampantes, ce discours avait tout pour plaire.

En d’autres termes, Biden est allé à plein Leroy Jenkins. Voici un échantillon de ce qui s’est passé.

Joe Biden : « Les suprémacistes blancs sont une plus grande menace que l’Etat islamique et Al-Qaïda » – Jon Nicosie (@NewsPolitics) 1er juin 2021

Ouais, ça va être un non. Il n’y a pas de réalité où la suprématie blanche, aussi grossière qu’elle soit en soi, soit proche de la menace du terrorisme islamique. Zut, nous venons tout juste d’avoir un homme qui a montré des sympathies pour l’Etat islamique tirer sur un supermarché à Boulder, CO. Il faut remonter plusieurs années pour trouver la dernière fusillade majeure qui peut être directement liée à la suprématie blanche. Cela ne veut pas dire que les suprémacistes blancs n’existent pas ou ne font pas de mauvaises choses, mais il n’y a guère d’épidémie de violence suprémaciste blanche dans ce pays, et la pression du gouvernement pour dire le contraire est purement politique.

En vérité, ni la suprématie blanche ni le terrorisme islamique ne sont des menaces majeures dans ce pays. Au contraire, la violence des gangs et des cartels de la drogue prend beaucoup, beaucoup plus de vies, au point où ils se tiennent tête et épaules au-dessus de toute violence commise au nom de diverses idéologies.

Biden n’avait pas fini, cependant. Il veut également que vous sachiez que les Blancs ont des avocats et des comptables magiques qui leur sont simplement affectés lorsqu’ils créent une entreprise.

BIDEN : « … les jeunes entrepreneurs noirs sont tout aussi capables de réussir si on leur en donne la chance que les entrepreneurs blancs, mais ils n’ont pas d’avocats, ils n’ont pas de comptables… » pic.twitter.com/uaVQO6vPeN – Townhall.com (@townhallcom) 1er juin 2021

Ce genre d’appâtage de course est tout simplement stupide. Les Blancs qui créent de petites entreprises utilisent LegalZoom ou des services similaires comme tout le monde. Dans la mesure où ils ont un comptable, cela vient presque toujours plus tard après la création de l’entreprise et la rentrée d’argent. Les entreprises appartenant à des Noirs ont également recours à des comptables. Heck, la plupart des individus ont des comptables dans une certaine mesure. Il n’y a pas de grand écart racial lorsqu’il s’agit d’accéder à divers services commerciaux, et il n’y a certainement aucun privilège inhérent impliqué. L’endroit où vous démarrez l’entreprise et ce que votre entreprise implique est beaucoup plus important que votre course lorsqu’il s’agit de succès futur dans le monde des affaires.

Bien sûr, aucun discours de Biden ne serait complet sans qu’il se faufile sur les jeunes filles. Son obsession pour la crème glacée continue.

.@POTUS demande à la maman de deux jeunes filles si ses filles reçoivent des glaces après ses remarques à Tulsa, Oklahoma. pic.twitter.com/4Nk5ukaXcy – La Colline (@thehill) 1er juin 2021

C’est juste bizarre. Arrêtez de demander aux petites filles si elles veulent des glaces. C’est comme la troisième fois en deux semaines que Biden fait cela, notamment en posant avec un adolescent vendredi dernier dans un magasin de crème glacée. Biden a également récemment commenté les jambes d’une très jeune fille, affirmant qu’elle avait l’air d’avoir 19 ans. Notre président est une plante grimpante et cela devient de plus en plus évident.

Le discours de Biden n’était pas surprenant étant donné qu’il trébuche toujours sur lui-même, mais c’était toujours terrible. Ce type ment continuellement, attisant les tensions raciales en cours de route d’une manière qu’aucun président précédent, y compris Barack Obama, n’a fait. Rien de tout cela n’est sain pour le pays.