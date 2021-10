Joe Biden va annuler des projets de murs frontaliers au Texas: rapport

Publicité

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Joe Biden a fermé le dernier des projets de mur frontalier de Donald Trump alors que des centaines – voire des milliers – d’immigrants illégaux traversent la frontière américano-mexicaine chaque jour.

Le ministère de la Sécurité intérieure a publié une déclaration annonçant qu’il mettrait fin à toute construction de murs frontaliers dans les secteurs de Laredo et de la vallée du Rio Grande.

Le DHS a explicitement déclaré qu’il ne construira aucun nouveau système de barrières frontalières ni n’effectuera d’acquisition foncière permanente liée à ces projets.

Ci-dessous l’annonce complète :

Conformément au plan de barrière frontalière du Department of Homeland Security (DHS), US Customs and Border Protection (CBP), en coordination avec l’US Army Corps of Engineers (USACE), a l’intention d’annuler les contrats de barrière frontalière restants situés au sein de la US Border Patrol ( USBP) Secteur Laredo et tous les contrats de barrière frontalière situés dans le secteur de la vallée du Rio Grande.

Le CBP commencera alors la planification et les actions environnementales conformément à la loi nationale sur la politique environnementale (NEPA) pour les projets de système de barrières frontalières précédemment planifiés situés dans les secteurs de la vallée du Rio Grande, de Laredo et d’El Centro.

Les activités de planification environnementale couvriront les projets financés avec les crédits du système de barrières de l’exercice 2018-2021 du DHS pour lesquels la construction n’avait pas commencé. Ces activités comprennent des études supplémentaires sur les ressources biologiques, culturelles et naturelles pour les zones du projet où aucune donnée n’a été collectée auparavant. Le CBP mènera également une sensibilisation complète et ciblée avec les parties prenantes intéressées, y compris les propriétaires fonciers touchés, les tribus, les élus locaux et étatiques et les agences fédérales.

Ces activités n’impliqueront aucune construction de nouvelle barrière frontalière ou acquisition permanente de terres.

L’administration continue d’appeler le Congrès à annuler le financement restant du mur frontalier et à financer à la place des mesures de sécurité frontalière plus intelligentes, telles que la technologie frontalière et la modernisation des ports d’entrée terrestres, qui se sont avérées plus efficaces pour améliorer la sûreté et la sécurité à la frontière. Jusqu’à ce que le Congrès annule ces fonds, la loi exige que le DHS utilise les fonds conformément à leur objectif approprié, et le début des activités de planification environnementale fait partie du plan du ministère pour le faire.

Cette annonce n’a aucune incidence sur les projets d’assainissement précédemment approuvés nécessaires pour résoudre les problèmes de vie, de sécurité et de restauration de l’environnement dans les secteurs de la vallée du Rio Grande, de San Diego et d’El Centro, conformément au plan du ministère.

L’administration Biden paie des dizaines de millions de dollars aux entrepreneurs pour ne pas construire le mur le long de la frontière américano-mexicaine, selon un ancien chef de la patrouille frontalière.

Rodney Scott a déclaré à Fox News mardi soir que tandis que l’administration verse des millions par jour à ces entrepreneurs, le pays connaît un nombre historique de passages frontaliers illégaux et de trafic de drogue, qu’un mur réduirait considérablement.

Interrogé par le présentateur Bret Baier sur le type d’actions que Biden et son administration ont prises concernant le mur frontalier après avoir pris le pouvoir en janvier, Scott a déclaré que le président avait émis un moratoire sur la construction de 60 jours.

« Nous sommes censés faire une étude approfondie et ensuite proposer un plan pour l’avenir », a déclaré Scott.

Il a poursuivi: « Comme Border Patrol a fait sa part, tout ce qui a été fait en environ deux semaines, plusieurs briefings plus tard, il n’y avait vraiment eu aucune décision prise, cela a bien dépassé les 60 jours. Aujourd’hui, bon nombre de ces projets sont toujours en attente. Nous payons donc des entrepreneurs, pendant un certain temps, c’était près de 5 millions de dollars par jour entre le DOD et le DHS.

Baier est alors intervenu pour demander : « Attendez, 5 millions de dollars par jour pour ne pas construire le mur ?

« Pour ne pas construire le mur », a réitéré Scott.